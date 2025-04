Nahle: las cuentas no "cuadran"

Prefacio.

Si su mensaje (que, además, fue retomado por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde) hubiera sido atendido de manera puntual, la presidente Claudia Sheinbaum no tendría que insistir en el tema. *** "Si una persona es presidente municipal (...) y viene una elección, no puede proponerse al cargo que le sigue a su hermano, a su primo, a su mamá, a su papá; porque hay casos en México, hasta ahora, en donde está la mamá gobernando la presidencia municipal y se propone al hijo o a la hija, para que se quede. Claro, decide el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué considero?, que cuando está un familiar, obviamente, quien está en el poder lo que busca es mantenerse en el poder y, además, va a apoyar al familiar para que quede". *** Eso dijo este martes Sheinbaum en su conferencia de prensa y fue más allá: "Ya está en la Constitución que ni presidentes municipales, ni en diputados, ni en senadores, ni en gobernadores —que ha habido casos de gobernadores, que está un hermano y luego viene otro hermano en la gubernatura—que no puede quedar alguien, en la elección que sigue, un familiar hasta el cuarto nivel: el esposo, o la esposa, etcétera". *** Y se refirió a las elecciones de este año: "Entonces, ¿qué plantea Morena?, que en el caso de sus candidatos lo van a asumir desde el 2027. De hecho, lo hicieron ahora, en las dos elecciones a presidencias municipales, en Durango y en Veracruz". *** Pero aún hay actores políticos de Morena -ahí está el caso del diputado por Perote, Paúl Martínez Marié, que impulsa a su hijo en la planilla de la cabecera municipal- que se resisten a acatar los lineamientos marcados por el partido que hoy los cobija.

Este martes la gobernadora Rocío Nahle anunció que su gobierno inició un proceso para cubrir la millonaria deuda que la administración estatal tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que se viene "arrastrando" desde el gobierno de Javier Duarte.

"Ya instalamos una mesa ante el SAT con la ayuda de nuestra presidenta y nosotros ya empezamos, a través de un procedimiento magnífico. Es un procedimiento magnífico que nos dio el SAT, para empezar a pagar lo que es la deuda", informó la gobernadora, quien detalló que el gobierno de Veracruz se acogió al programa "deudor cumplido" que facilita que le quiten mutas y recargos.

Parecieran excelentes noticias, pero... algo no "cuadra".

Resulta que hace poco más de dos años, en febrero del 2023, el entonces titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, José Luis Lima Franco anunció con júbilo que había sostenido una reunión con el jefe del Antonio Martínez Dagnino, con quien -dijo- revisó la "cifra histórica" de más de 14 mil millones de pesos que el estado "ha pagado" a la Federación por concepto de ISR (Impuesto Sobre la renta).

En sus redes sociales, Lima Franco (quien había sido ratificado por Rocío Nahle para seguir al frente de las finanzas estatales), anunció hace dos años: "Las cosas las estamos haciendo bien y de buenas. Me reuní con el titular del SAT, el maestro Antonio Martínez Dagnino, para revisar la cifra histórica de más de 14,000 MDP que hemos pagado por concepto de ISR, debido a la deuda que nos dejó la administración de Javier Duarte".

Un año antes de aquel anuncio, en marzo del 2022, el mismo Lima Franco había revelado que Veracruz adeudaba 32 mil millones de pesos adicionales a la deuda pública registrada con bancos: 12 mil millones de pesos al ISSSTE y 20 mil millones de pesos al SAT "por recursos no pagados en la administración de Javier Duarte".

En aquella ocasión anunció que estaba por firmar un convenio con el ISSSTE para pagar la deuda "en un lapso de 15 años", lo que significaba que rebasaría el gobierno de Cuitláhuac García.

Y si nos vamos todavía más atrás, en julio del 2020, Cuitláhuac García anunció el pago de 98 millones de pesos por un adeudo que mantenía la Contraloría General del Estado con el SAT por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

"No se entregó a la Federación este impuesto y obviamente el SAT lo reclama, de 107 millones 859 mil 119 pesos con 49 centavos. Con la buena relación con el presidente de la república, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y la titular del SAT, Raquel Buenrostro, se llegó a un convenio para pagar menos recargos", explicó el entonces gobernador, de ahí que la deuda quedara en 98 millones 174 mil 519 pesos.

A todo ello, habrá que añadir que el pasado gobierno estatal anunció la liquidación de los pasivos de la Universidad Veracruzana (UV) con el SAT por casi 2 mil millones de pesos.

La gobernadora Rocío Nahle fue muy clara al advertir que la deuda con el SAT no correspondía a la administración de Cuitláhuac García. Dijo que se trataba de pagos no cumplidos desde finales del gobierno de Fidel Herrera, durante todo el sexenio de Javier Duarte "y una parte del gobierno de Yunes".

E insistió: "Cuitláhuac (García) pagó todo lo del SAT de su gobierno; sin embargo, la deuda anterior es una deuda que ahí está, creciendo como bola de nieve".

Y entonces, ¿esos 14 mil millones de pesos que José Luis Lima dijo haber pagado de deuda con el SAT que le dejó Javier Duarte?

¿Pudo pagar Cuitláhuac García lo correspondiente a su administración, sin haber liquidado previamente los pasivos que tenía el gobierno de Veracruz?

¿Cuáles son los pasivos, hoy, del gobierno estatal con el SAT y con el ISSSTE?

¿Ya inició la administración de Rocío Nahle los procedimientos jurídicos para sancionar a los servidores públicos que habrían incurrido en "incumplimiento de un deber legal" y hasta "peculado" por haber omitido esos pagos?

¿Qué tan cierta es la versión de que fue, precisamente por esos adeudos, que Lima Franco tuvo que renunciar al cargo en el que ya había sido ratificado y perdió, además, la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Poza Rica?

Lo informado este martes por Rocío Nahle deja muchas más dudas de las que despeja.

Epílogo.

No, no se vayan a creer que el asesinato del empresario Nabor Casco Machorro, ocurrido el pasado lunes en Tuxpan, tiene que ver con la delincuencia organizada o con el "cobro de piso". *** Ya este martes la gobernadora Rocío Nahle dijo que "hay dos líneas de investigación". - ¿Cuáles? -No les puedo decir. *** "Hoy vimos el tema en la mesa de seguridad, ya hay líneas de investigación. No puedo decir cuáles son las líneas por el debido proceso, lo único es que sí hay dos líneas, la familia del occiso ya declaró, que eso es muy importante". *** Y mientras, le seguiremos creyendo que la incidencia delictiva "va a la baja".

