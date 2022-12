¡Sigue encadenada! Abuela exige le devuelvan a su nieta en Coatzacoalcos

Por segundo día consecutivo se encadeno Elizabeth Fernández Hernández, cómo medida de presión para que le devuelvan a su nieta, la pequeña Luciana, que fue abandonada hace tres días por el rumbo de la clínica número 36 del IMSS.

El caso ha dado un giro en las últimas horas porque Lizbeth Alejandra Fernandez Hernandez, madre de la bebé de un mes de nacida, fue acusada por el presunto delito de omisión de cuidados.

"Eso es mentira porque se le pagaba a la señora 300 pesos diarios por cuidar a la niña, era la primera vez que estaba cuidando a la recién nacida, ya había cuidad a mi otra nieta las más grandes, y no había pasado lo que pasó", aclaró la abuela de la pequeña.

Sin respuesta

La abuela de Luciana se quejó que en tres ocasiones le han cambiado la cita en la fiscalía para tratar de recuperar a su nieta, bajo el argumento de que su hija no cuenta con un abogado de oficio.

"Yo me siento culpable, porque si yo no me hubiera enfermado, mi hija no hubiera llevado a mi nieta con esa mujer (Patricia), sin corazón", expresó al borde del llanto Elizabeth Fernández Hernández.

Mientras tanto, el bebe permanece bajo resguardo del DIF de Coatzacoalcos, a petición de la fiscalía en lo que continúan las investigaciones.