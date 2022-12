Entregó su hija a mujer sin conocer su nombre completo; la exige de vuelta

Frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia localizadas en la avenida Benito Juárez entre Carranza y 16 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad, se manifestó la señora Lizbeth Alejandra Fernández Hernández, para solicitar la entrega de su hija Luciana de un mes y siete días de nacida.

Lizbeth Alejandra se presentó en compañía de su mamá Elizabeth Fernández Hernández, así como de sus dos hijas de doce y cuatro años, para exponer su caso y pedir la entrega de su hija que a final del mes de noviembre entregó a una mujer de quien solo conoce por el nombre de Patricia.

ENTREGÓ A MENOR

De acuerdo a lo relatado por Lizbeth Alejandra, ella misma entregó a su pequeña hija a una mujer a quien conoce como Patricia quien trabajaba con ella en la zona del bulevar Ávila Camacho cocinando.

"Le entregué mi hija a Patricia, para que me apoyara cuidándola el pasado 29 de noviembre, en General Anaya y Constituyentes de la misma colonia por la zona del puente de la Avenida Uno, pero desde esa fecha no la volví a ver", refirió Lizbeth.

La quejosa agregó que fue a la casa de Patricia pero no me daba la cara, solamente salía su esposo y sus hijos, por lo acudieron al Desarrollo Integral de la Familia para pedir apoyo.

LA MENOR FUE LOCALIZADA ABANDONADA

Fue el día siete de diciembre, cuando Lizbeth Alejandra fue informada sobre la localización de su hija a eso de las siete de la noche, tras ser abandonada en las escaleras cercanas a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Fue el día siete por la noche, cuando me avisaron que ya habían encontrado a mi hija y fue por ello que acudí a Protección Civil, pero no he podido recuperar a mi hija", relataba Lizbeth Alejandra, acompañada de su mamá Elizabeth Fernández Hernández.

NO LA PODÍA CUIDAR

De acuerdo a lo relatado por Lizbeth, tenía que irse a trabajar en el bulevar Ávila Camacho, por lo que generalmente su mamá Elizabeth le apoyaba, pero en esta ocasión no podía hacerlo al tener un fuerte dolor renal, situación que la orilló a llevar a la menor con Patricia.

Lizbeth agregó que la misma señora le había cuidado a su hija mayor, por lo que no tuvo preocupación en llevársela, aún cuando no conocía su nombre completo, pero por la necesidad que la cuidaran, tenía que hacerlo.

"HARÉ HUELGA DE HAMBRE": ABUELA

En ese lugar, frente a la Fiscalía, doña Elizabeth, abuela de la pequeña Luciana, advirtió que realizaría una huelga de hambre en ese sector, donde se encadenaría para que las autoridades agilizaran los trámites para entregarles a la menor.

"Voy a hacer una huelga de hambre, me voy a encadenar para que intervengan las autoridades, agilicen las cosas y nos entreguen a la menor, no es posible que esto siga así", refirió doña Elizabeth.

La familia arriba citada que vive en Narcizo Mendoza 112 de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, informó que la menor sigue bajo resguardo del Desarrollo Integral de la Familia, por lo que siguen esperando que se las devuelvan.

"Nos han advertido que no hagamos más grande esto, ya que quien no les asegura a las autoridades que yo haya tirado a la niña en las escaleras, cuando yo estaba preocupada, incluso ese día estaba hablando con un comunicador", refirió Lizbeth Alejandra.

CUMPLE LA ADVERTENCIA Y SE ENCADENA

Luego de que doña Elizabeth Fernández Hernández, abuela de la menor Luciana, advirtiera que haría huelga de hambre y se encadenaría, cumplió su palabra y se encadenó a un árbol en la avenida Benito Juárez, frente a las instalaciones de la Fiscalía.

SIN REGISTRAR A MENOR

Cabe mencionar que Lizbeth Alejandra dijo que aún no había acudido ante el Registro Civil para registrar a la menor, por lo que no cuenta con acta de nacimiento, ya que estaban por realizar dicho trámite, pero ya no recibieron a la niña Lizbeth.

Lizbeth Alejandra y Elizabeth, madre y abuela de la pequeña Luciana, siguen esperando el día que puedan reencontrarse con la pequeña Luciana para llevarla a su hogar, así como realizar el registro ante el Registro Civil de esta ciudad, ya que por el momento no tiene papeles.