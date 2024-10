¿Qué es el ´negging´? Técnica de coqueteo que utiliza ofensas

Aunque no lo parezca en primera instancia, las relaciones sociales han cambiado mucho con el tiempo, en especial con la era digital y la posibilidad de interactuar con las personas a través de distintos medios.

Sin embargo, así como surgen nuevas formas de llevar una relación potenciadas por el entorno actual, también ganan notoriedad algunos conceptos que son reflejos de comportamientos que ya han existido desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es el negging.

¿Qué es el negging?

El término negging viene del verbo informal en inglés "to neg", que en español puede traducirse simplemente como negar.

Consiste básicamente en realizar comentarios despectivos hacia la otra persona, con el fin de dañar su autoestima para atraer su atención.

También te puede interesar... ¿Qué son las relaciones LAT y por qué se han puesto de moda?

El "truco" del negging es que estos comentarios despectivos están disfrazados de cumplidos; sin embargo, a diferencia de un cumplido auténtico, un comentario basado en el negging contiene una crítica oculta que busca hacer sentir insegura a la víctima, para otorgar al agresor una posición dominante en la relación.

Algunos ejemplos de comentarios usados en el negging son: "Eres bastante guapa para tener ese color de piel", "Ese vestido se te ve fabuloso, yo no tendría el valor de ponérmelo", "Me gusta tu estilo, aunque no todos lo entenderían".

Estas frases son ambiguas, y en el momento se pueden interpretar de distintas maneras; podrían parecer elogios al inicio, pero la crítica implícita dejaría a la persona cuestionando su propia imagen o valor, provocando que a la larga desarrolle una necesidad de aprobación, que buscaría, naturalmente, en su agresor.

Efectos del negging en la autoestima y la relación

Aunque sea descrito como un juego de "seducción", el negging no es más que aprovecharse de las inseguridades de otros, y desvalorizarlo para ganar ventaja; el hecho de que la ofensa no sea obvia de inmediato complica la capacidad de la víctima para defenderse.

A futuro, esto no sólo perjudica a la víctima que internaliza estos comentarios despectivos repetidos disminuyendo la confianza en sí misma, sino que también establece una dinámica de poder en la relación, donde el agresor no hace más que incurrir en un ciclo de violencia emocional disfrazado de coqueteo, constantemente haciendo sentir inferior a la otra persona.

Esta forma de interacción ha ganado notoriedad en los últimos años, especialmente con la popularización de las citas en línea, y no hace más que atentar con los principios fundamentales en los que se basa cualquier relación sentimental, como lo son el respeto mutuo y la igualdad.