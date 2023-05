¿Te quieres? Si no, nadie lo hará y abusarán.

Amarse a uno mismo no es egoísmo, es empezar con lo que miras en el espejo para luego poder amar a otros sanamente. Parece un cliché, pero los de afuera no te querrán, no te estimarán, no valorarán lo que eres, lo que haces, si primero no lo haces contigo...Lo peor es que como zopilotes tendrás a varios carroñeros planeando cerca, abusando, pidiendo, exigiendo.

He aquí algunas técnicas para abrazarte:

Pregúntate: "¿Por qué no me quiero?" El amor propio es algo que se va desarrollando desde la infancia y, por lo tanto, pudo haber sido lesionado por nuestros padres, hermanos, amigos, maestros.

No es sonríe y la vida te apapachará. La autoestima es interna, no van a llegar los cambios por sí solos, tienes que trabajar en ellos, hacerlos fuertes, mantenerlos y crecerlos en tu bitácora diaria. Obsérvate, ten planes, proyectos propios y de vez en cuando hazte un regalo por el placer de hacerlo. Es estar bien contigo mismo, crece tu autoestima, te ofreces valor y precio emocional porque TÚ eres la persona más importante.

Los mensajes que nos damos son importantes. Anota en una cartulina:

- Soy imperfecto (a), pero valioso (a); cuando yo nací se rompió el molde.

- De todas las imágenes, la más lujosa es la que tengo de mí.

- Tengo muchas cualidades y aptitudes como (enumera las que quieras).

Pégalo en un lugar que veas todos los días, su constante lectura permeará en tu subconsciente hasta hacerlo tuyo.

Es urgente desconectar ese aparato mental que te hace incluso odiarte y seguro te ha alejado de oportunidades de vida, de pareja, de trabajo. S Amarse a uno mismo, duele, pero es más importante que amar primero a los demás.

Si sientes que lograrlo es complicado, no dudes en buscar ayuda. Hay muchos profesionales que pueden ayudarte a brillar y dar lo mejor de ti, a ti y al mundo.