En protesta en Xalapa, colocan corona contra elección judicial

Expertos en Derecho y extrabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este viernes en el edificio de Arco Sur para denunciar que la elección de jueces y magistrados representa un "golpe de Estado" contra uno de los tres poderes de la Unión. En el acto colocaron una corona fúnebre con la leyenda: "Aquí yace la República".

José Manuel de Alba de Alba, exmagistrado del Séptimo Circuito, informó que ya fue presentada una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Ya está presentada y ya estamos iniciando el procedimiento porque ya se agotaron los recursos en México", dijo. Estimó que el fallo podría tardar entre cinco y seis años, pero confió en una resolución favorable, como en los casos de Ecuador y Nicaragua.

QUE NO SE APAGUE LA LLAMA

El exjuzgador sostuvo que la manifestación fue convocada "para que no se apague la flama de la República" y advirtió: "Mañana tenemos una gran desgracia. Se va a destruir la República".

Acusó que el Poder Judicial fue vulnerado por decisiones unilaterales del Ejecutivo y el Legislativo. "Imagínense que ustedes, de la noche a la mañana, sin haber cometido nada y que nomás digan que eran corruptos, los corren", expresó.

Señaló que el artículo décimo transitorio de la reforma judicial establece una compensación de tres meses de salario y 20 días por año trabajado, pero que no se ha cumplido. "Renunciamos para no participar, como dice el artículo décimo, y no están pagando", dijo. Afirmó que esta omisión confirma una "ruptura del Estado de derecho".

Cuestionó el modelo de elección por voto popular y sostuvo que los juzgadores no ejercen representación. "Los jueces no somos representantes populares. No representamos a nadie, somos servidores públicos que dirimimos controversias", señaló.

También criticó la distribución territorial para la votación en Veracruz. "Veracruz tiene dos distritos para votar, pero esos dos distritos van a escoger a los tres magistrados que van a estar aquí. Si el magistrado que quiero está en el otro distrito, no puedo votar por él", explicó.

De Alba denunció además presuntas irregularidades, como el uso de "acordeones" para orientar el voto. "Está documentado, se habla por todo México, ya se descubrieron todos. Eso es un absurdo, le digo, pues de entrada en la escuela un acordeón era una falta. Aquí es lo mismo", afirmó.

Al cierre, reiteró su rechazo al proceso. "No voy a invitar a que no voten, pero yo les puedo decir que yo no voy a votar", dijo. "Lo único que va a ocurrir es que el lunes el régimen va a salir en la mañanera a decir que esto fue la fiesta de la democracia, cuando va a ser una falsedad".

Finalmente anunciaron movilizaciones para este domingo en la capital veracruzana y otros puntos del resto del país.