Yunes no tuvo nada que ver con mi detención; en su momento aclararé: Duarte

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa negó ser el abogado defensor de Rocío Nahle García, como se sugirió en medios de comunicación, y atribuyó ello al “enano pedófilo de Yunes”, de quien dijo, nada tuvo que ver con el hecho de que actualmente se encuentre recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Una vez más el ex mandatario estatal, aprovechó el uso de la red social Threads para opinar de la vida política en Veracruz.

Apenas hace unos días, aseguró que tanto la Constitución Política de México, como la reforma hecha a la Constitución Política de Veracruz, garantizan el derecho de Rocío Nahle García a aspirar a la gubernatura del Estado.

De ahí, lamentó que algunos lo señalaran como abogado defensor de la ex titular de la Secretaría de Energía, y opinó que detrás de ello están los señalamientos del “enano pedófilo de Yunes”.

“Las opiniones que doy a través de mi cuenta en la red social Threads son a título personal y trato de ser lo más objetivo posible, sólo comparto datos duros” publicó.

Y de pasó aseguró que Yunes Linares no tuvo nada que ver con mi situación legal actual.

“Él como asegura no me metió a la cárcel, de hecho nunca tuvo el nivel político para poder hacerlo, la causa penal por la que me encuentro recluido es un asunto federal que tiene que ver con otros temas políticos que en su momento aclararé”, añadió.

En cuanto a las acusaciones de Miguel Ángel Yunes Linares en las que aseguró en su momento, que el gobierno de Javier Duarte financiada con dinero en efectivo al entonces candidato a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador señaló que es totalmente falso.

“Es de elemental lógica, que la burda manera de desvirtuar las acusaciones que existen en contra del pederasta Yunes es falsa, ya que si fuera cierto que yo le dí dinero en "efe" (sic) al Presidente @lopezobrador ya estaría fuera del confinamiento en el que me encuentro actualmente, y no luchando legalmente en los tribunales por mi libertad”, publicó Duarte en sus redes sociales.