¿Ya las conoces?, ellas son las finalistas de Next Top Draga Queen 2024 en Xalapa

Tras ocho semanas donde 12 reinas del mundo drag presentaron shows completos y llenos de talento con el personaje que crearon, tres de ellas son finalistas para coronarse como la "Next Top Draga Queen 2024". La temporada está por concluir y la gran final será en Xalapa, ciudad que se ha convertido en uno de los principales escenarios para la gala del mundo drag y la diversidad.

En entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Jairo Xavier, productor de Next Top Draga Queen, detalló que las participantes de toda la República Mexicana estuvieron dando batalla en el escenario, reflejando talento en actuación, baile, canto, dando vida a un complejo personaje que cada una creó, con maquillajes perfectos y la esencia que cada una le imprimió a cada queen.

La contienda ha sido reñida, pero el jurado tiene ya a las tres finalistas para ser la Top Draga Queen 2024, y ellas son: Minerva Mugler, de Las Choapas Veracruz; de Monterrey Nuevo León, Aliz Matra; y del puerto de Veracruz Samantha Denim.

"Son las tres finalistas que se van a enfrentar al último reto este sábado 3 de agosto en el Auditorio IMAC. Las puertas se abren a las 6:00 de la tarde, habrá alfombra roja en ese horario y a las 7:30 se arranca la grabación de la final. La verdad fueron semanas se mucho trabajo para ellas, de estarse semana a semana para ser la top de esta competencia que ya culmina".

Las personas interesadas en acudir pueden adquirir sus boletos cuyo acceso tiene una cuota de recuperación, para estar en el show en vivo. Además, dicha final será grabada para posteriormente publicarse en el canal de YouTube de Next Top Draga Queen 2024.

Los boletos para estar en el show de la final, en vivo, pueden adquirirse comunicándose al 2283041306 o a las redes oficiales de Next Top Draga Queen.

"Son prácticamente 3 horas de show, con dinamismo con el público. Familias enteras van y disfrutan el show y también van a apoyar a su favorita. Después, ese programa que se va a grabar lo verán en YouTube a la siguiente semana y ahí todos vamos a saber quién gana, porque se graban coronaciones alternas, no se va a saber quién gana hasta el día del capítulo para que no haya spoilers".

La ganadora de Top Draga Queen 2024 obtendrá un premio económico superior a 22 mil pesos, su corona, cetro diseñado especialmente para ella. Además se le entregará un portafolio profesional de estudio fotográfico para que eso la ayude tanto en sus redes como en contrataciones, también diseñadores de alta costura harán un look especialmente para ella, detalló Jairo Xavier.

¿QUÉ SIGUE PARA LAS DRAGS?

Luego del programa Next Top Draga Queen, se estará impulsando el evento de diciembre llamado Villa Drag, que es en conjunto show navideño de cuatro temporadas y cuyo elenco se nutre de ex participantes de la temporada uno, dos y tres, y ahora de la cuatro, de Next Top Draga Queen, yendo a diversos espacios "para seguir posicionando el arte drag tanto de Xalapa como de otras ciudades y estados".

Xalapa se posiciona como un importante escenario para el arte drag que tiene su origen en la época de Shakespeare.

Desde la capital veracruzana, Top Draga Queen busca seguir abriendo espacios para quienes plasman su talento y creatividad en un personaje.

Así, Xalapa, sede de Top Draga Queen es la casa desde donde las reinas provenientes de Veracruz y de otros estados hacen gala de talento buscando coronarse como la máxima reina exponente del mundo Drag y abriendo más espacios para la diversidad.//