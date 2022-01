El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, remarcó que no habrá multas para quien no use el cubrebocas en espacios públicos en la ciudad pues asegura que la pandemia ha generado mucha tristeza como para ir con el "garrote" a imponer multas.

Explicó que obedecen un protocolo, y que el llamado del Ayuntamiento de Xalapa es a hacer uso de este.