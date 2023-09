Xalapeños inconformes con la construcción del paso peatonal en la avenida Xalapa

Para algunos xalapeños la construcción de pasos peatonales frente a la Facultad de Economía de la UV no es suficiente para reducir el riesgo de las personas que atraviesan la Avenida Xalapa.

Quienes frecuentan la zona señalan que la acción emprendida por el ayuntamiento de Xalapa podría beneficiar a quienes tienen dificultades para subir escaleras, aunque expresaron su rechazo al derribo del puente peatonal.

"Está bien ese paso para las personas que no pueden subir escaleras, pero no me gustaría que quiten el puente", mencionó la señora María Luisa Vélez.

A su vez, personas como la señora Lucía Arroyo indicaron que además de las modificaciones viales se debe crear mayor conciencia entre los automovilistas, los cuales circulan a exceso de velocidad y no ceden el paso a los peatones.

"Si van a poner esto para pasar y que se paren los carros está bien, porque luego viene uno y no le dan el paso, tiene uno que esperar".

El alcalde Ricardo Ahued confirmó que el municipio contratará a una empresa para derribar el puente peatonal, aunque no se ha confirmado la fecha para realizar los trabajos que implicarán una nueva interrupción a la circulación vial.