Vigentes, 5 denuncias ante FGR contra Yunes, Winckler y otros exfuncionarios

Al día de hoy se mantienen abiertas y en etapa de integración cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de exfuncionarios del bienio pasado, incluyendo al propio exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

Tales denuncias fueron presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior y corresponden a las cuentas públicas de los años 2017 y 2018.

Todas esas denuncias fueron presentadas por la pasada administración del Orfis, cuando el titular era Antonio Portilla Vázquez; sin embargo la Fiscalía General de la República no ha consignado ante algún juez a los presuntos responsables, como tampoco ha desechado las mismas.

En esas querellas presentadas por el Orfis se alcanzaría a ex funcionarios como Miguel Ángel Yunes Linares y el ex secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié, por el caso del fallido sistema de videovigilancia que costó a los veracruzanos más de mil millones de pesos y al día de hoy aún no funciona.

Así consta la denuncia FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019, presentada el 4 de junio de 2019 y que advierte un presunto daño de mil 44 millones 523 mil 721 pesos con 33 centavos.

Otras denuncias

Otro caso más, fue la adjudicación directa del contra de obra de construcción del Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan, por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la cual estarían involucrados el ex fiscal Jorge Winckler Ortíz y la ex oficial mayor Gabriela Reva Hayón.

Incluso en este caso, también involucraría al ex diputado local y ex dirigente estatal del PAN, José Mancha Alarcón quien fue el beneficiado con dicha obra por un monto de 27 millones 851 mil 874 pesos, según consta la denuncia FED/FECC/FECC-VER/0000122/2019.

Tal denuncia fue presentada el 28 de enero de 2019 ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República.

Aunado a ello, existen otras tres denuncias en contra de ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre los cuales estaría el ex titular Guillermo Moreno Chazzarini por la disposición de recursos públicos sin comprobar.

Esto consta en las denuncias FED/FECC/UNAI-VER/0000304/2019; FED/FECC/UNAI-VER/0000305/2019; y FED/FECC/UNAI-VER/0000306/2019.

Estas acusaciones se formalizaron por parte del Orfis el 4 de junio de 2019 ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.