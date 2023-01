Urge gobernador a fiscalías a ligar a Duarte y Yunes con presuntos desvíos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que la Fiscalía General del Estado todavía no ha podido ligar a los exgobernadores, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, con los presuntos desvíos realizados por quienes fueron sus colaboradores.

Al respecto, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para agilizar las investigaciones por desvíos de recursos federales.

En su conferencia de este lunes, el mandatario destacó que en total el organismo autónomo estatal ha procedido en contra de 19 funcionarios menores por presunta corrupción, de ahí que no se puede descartar que, una vez que concluyan los procesos penales, se pueda relacionar al exmandatario si este dio la instrucción de cometer desvíos.

Además, señaló que la FGR también lleva un proceso similar, iniciando procesos contra subalternos de Javier Duarte pero tampoco ha procedido en su contra por la presunta responsabilidad del exmandatario en actos de corrupción.

"Hay carpetas pendientes; la FGR tiene pendientes carpetas de la administración de Duartes y de Yunes; se fueron ahí porque son recursos federales (los que fueron desviados)", añadió el mandatario estatal.

Agregó que a la fecha la Fiscalía y su administración "han tenido que lidiar" con los pactos del exfiscal, Jorge Winckler Ortiz, con exfuncionarios duartistas y de Miguel Ángel Yunes Linares para generar impunidad.

Esto en conjunto con los amparos que son concedidos por jueces federales, que en su opinión "son muy diestros" en favorecer a los presuntos responsables de un delito.

Juicios 'en libertad'

En cuanto a las investigaciones de la Fiscalía, afirmó que tiene 19 procesos abiertos e incluso algunos están prófugos de la justicia, tal es el caso de Clementina "N", la primera secretaria de Finanzas de Miguel Ángel Yunes Linares.

"Se conoce públicamente. Del DIF hay como seis en la época de Duarte; de Yunes pues sus secretarios de Finanzas, la primera que tuvo es prófuga de la justicia, tiene una carpeta con orden de aprehensión.

"El que fue subsecretario, que sigue su juicio, nada más que ganó con un juez federal para que pudiera llevar su juicio en su domicilio, pero sigue. Muchos siguen su juicio, pero en libertad porque el delito no era grave, hablando de los delitos de corrupción", expuso.

Reconoció que Javier Duarte no puede ser imputado dos veces por un mismo delito; no obstante, existen distintas líneas de investigación por lo que no se puede descartar su participación en hechos de corrupción, apuntando que la Fiscalía "ha abonado" información a la FGR.

"Finalmente lo que aquí se ve de desfalco se abona, todo se abona, el estado abonó para que esa carpeta. Ahí ya; en algún momento esas investigaciones podrían derivar en él (Duarte, pero tendría que señalarse que al ser un funcionario (subalterno) fue instruido por él".

Destacó que al inició de su administración había una deuda por 87 mil 207.3 millones de pesos, bajando a 74 mil 159.1 millones de pesos, consistente en 52 mil millones de Cuentas de Orden y 32 mil millones en balance, reduciendo 13 mil 48 millones de pesos, el 15 por ciento.