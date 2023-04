Veracruz, fundamental en el desarrollo de México:, afirma Ebrard en Xalapa(+Video)

El canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó su libro "El camino de México" en la capital veracruzana, desde donde anunció inversiones para el estado.

Previo a la presentación de su libro, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con empresarios, en donde se abordó el tema de inversiones para Veracruz.

Marcelo Ebrard expresó que Veracruz es, sin duda, uno de los estados más importantes del país. Su capital, Xalapa, sobresale por su cultura entre las ciudades de América.

De ahí que el canciller mexicano acentuó que Veracruz es fundamental en el avance del país.

Hay, detalló, 16 empresas interesadas en invertir en el estado de Veracruz, por lo que se analizará qué es lo que más conviene al estado.

"Veracruz es uno de los estados más importantes, tanto por número como culturalmente también. Xalapa en particular es una de las ciudades más señaladas en todo el continente americano, entonces vengo con mucho gusto, me han estado invitando, no había podido venir pero ya estoy aquí".

Entrevistado posterior a su reunión con empresarios veracruzanos, y luego en el auditorio IMAC de Xalapa, el canciller Marcelo Ebrard destacó la importancia del estado de Veracruz en el avance del país.

"Me significa Veracruz algo muy importante: si México quiere salir adelante necesita incluir a Veracruz, si Veracruz no tiene éxito tampoco México.

"Este año tenemos buenas noticias en el estado, tenemos la inversión extranjera más alta de la historia en Veracruz; hace muchos años que no se veían estas inversiones y vamos a seguir trabajando".

Marcelo Ebrard dio a conocer que se reuniría con el gobernador de Veracruz para abordar temas relacionados con las empresas que tienen interés en invertir en el estado.

Asimismo, al ser cuestionado en torno a las preferencias políticas que pudiera haber por parte de las autoridades estatales rumbo a 2024, el canciller expresó: "cada quien está en su derecho", siempre y cuando, advirtió, se respeten a los adversarios y no se utilicen recursos públicos.

"EL CAMINO DE MÉXICO"

En el auditorio IMAC de Xalapa, acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García, así como los ex rectores de la Universidad Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara y Víctor Arredondo, entre otras personalidades, Marcelo Ebrard compartió que decidió escribir un libro como constancia firmada de sus ideales.

"Me he preparado 42 años", resaltó al expresar que su proyecto para continuar aspiraciones políticas en Veracruz, no es una ocurrencia ni un slogan, sino un interés real que surge de la convicción de que México tiene que salir adelante.

"La motivación principal que me ha movido toda mi vida, y lo digo en el libro, es un profundo amor a México y una profunda convicción de que México está destinado a la grandeza, pero no lo digo como slogan, es una convicción"

"México tiene que, sí o sí, por fin, lograr su destino (...) y todo empieza en los libros, en la imaginación, en la cultura (...)

"No es un slogan, es una convicción que tengo en mi corazón: México tiene que salir adelante", enfatizó Marcelo Ebrard en la capital veracruzana.