La última actualización del Monitor Nacional de Sequía, con corte al 30 de noviembre de 2022, el estado de Veracruz suma 43 municipios anormalmente secos, y 31 con sequía moderada, informó la meteoróloga Jessica Iveth Luna.

La jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua, acentuó que "sigue el estado de Veracruz con déficit de lluvias".

Y es que explicó que los frentes fríos no han atravesado por el estado de Veracruz, no han sido tan húmedos, por lo tanto no ha habido precipitaciones que puedan mitigar la sequía en algunos municipios con grado de sequía.

"Anteriormente teníamos 33 municipios con sequía moderada, y con corte al 30 de noviembre se tienen 31, es decir, disminuyeron dos municipios que eran Pánuco y Zontecomatlán. Sin embargo, se mantiene la mayor parte de los municipios con sequía".

Precisó que en la parte norte del estado de Veracruz se mantiene el mayor número de los 31 municipios con sequía moderada.

De ellos, 13 se encuentran en la cuenca del Pánuco, 5 en la cuenca del Tuxpan, 5 en la cuenca del Cazones, 5 en la cuenca del Tecolutla y 3 en la cuenca del Coatzacoalcos.

Además, se encuentran con categoría de "anormalmente secos", 43 municipios veracruzanos, de los cuales 19 están en la cuenca del Tuxpan al Jamapa, 9 en la cuenca del Pánuco, 8 en la cuenca del Papaloapan y 7 en la cuenca del Coatzacoalcos.

La zona sur del estado de Veracruz ha sido la que ha concentrado los mayores acumulados de lluvia, hasta el 7 de diciembre.

En cuanto a sequía severa, por el momento el estado no cuenta con municipios con esa categoría, indicó.

Pero diciembre está pronosticado como un mes con déficit de lluvias, por lo que el llamado es para que la población a esté atenta y haga uso racional del agua.