Van contra pirotecnia en Xalapa; realizarán operativos en comercios

Personal de la Dirección Municipal, dio a conocer que en la ciudad de Xalapa, Veracruz en caso de presentarse una mayor situación en venta de pirotecnia, se llevarán a cabo operativos con los elementos de seguridad, para levantar todo lo ilegal que esté en la vía pública o en comercios.

El titular de Protección Civil Municipal, Luis Sardiña Salgado, dijo que ya se notificaron a los comisariados ejidales, consejos de vigilancia, agentes municipales y representantes del sector público y privado, para evitar ser sujeto a las sanciones que la venta ilegal de pirotecnia en estas fechas se realice.

Dio a conocer que por los operativos y recomendaciones que se han establecido para esta finalidad, ha disminuido la venta de estos artículos explosivos.

"Si es cierto, la gente vive de eso, debemos entender que es un sector comercial y productivo, pero hay pirotécnica que no explota, hay pirotécnica electrónica, que uno le puede meter la mano, ya lo han hecho en Xalapa en algunas áreas y se puede y con eso se evitan los problemas, al no haber explosión, no hay quemas, no suenan, inclusive, únicamente se ven los juegos artificiales", añadió.

El funcionario municipal consideró que el sector comercial, el sector de desarrollo económico y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Seguridad Pública y Sedena, pueden dar su autorización para su uso.