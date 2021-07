UV, en deuda con Veracruz; conocimiento debe resolver problemáticas: Martín Aguilar

El integrante del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, así como Decano en Humanidades, ha basado su proyecto "Por una transformación integral en la Universidad Veracruzana. Los derechos humanos y la sustentabilidad como ejes rectores del cambio", en el espíritu crítico y humanista los universitarios; de tal modo, la idea central es que todo el conocimiento e investigación, coadyuven a resolver problemas sociales.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Refuerzan medidas contra covid en transporte público de Poza Rica

"No se trata de generar conocimiento por generarlo, eso es quedarnos en una torre de marfil, sino responder como universidad a las problemáticas de la sociedad en su conjunto, de la sociedad veracruzana. Ese es un sentido muy importante de la universidad, se genera conocimiento para resolver una serie de problemáticas y apoyar el desarrollo de la ciencia para mejorar una sociedad. me parece a mí que ese es uno de los desafíos y yo sí creo que nuestra universidad sí quedó rezagada en ese aspecto y creo que hay que empujar muy fuerte a la universidad a esa vinculación con las problemáticas sociales, no como un aspecto demagógico, sino realmente pensando que es un sentido de la universidad pública".

PUBLICIDAD

-Bajo su rectoría, la Universidad Veracruzana, la comunidad universitaria, el alumnado, ¿podría sentirse respaldado y con una voz enérgica en defensa de los derechos, no tan sólo de los recursos económicos?

PUBLICIDAD

-Tenemos que ver al estudiante, a las estudiantes, a los estudiantes, al centro de la universidad, porque a veces parecería que fueran una parte más, pero ellas, ellos, son el centro. Se trata de la formación de estudiantes críticos, humanistas, generadores de conocimiento que ayude a la sociedad. En ese sentido, sería sobre todo para mí, estar atento a una problemática que es de las violencias y de la inseguridad y que ha afectado a estudiantes de la universidad, entonces el respaldo no solamente es en término al caso, sino al problema, plantear una propuesta integral en términos de aceptar que hay problemas de violencias en la universidad, que son graves y que tenemos que afrontar con cultura de paz, reconocimiento a las problemáticas por región, etcétera. Asumir con mucha responsabilidad un hecho que se está dando, que se dio muy fuerte en una época y que ahora los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, pero hay que afrontarlos directamente.

PUBLICIDAD

"Sí tenemos un compromiso con los y las estudiantes en ese sentido", respondió al ser cuestionado en relación a la demanda estudiantes para sentirse respaldadas y respaldados, ya que ante la violencia que ha alcanzado a las y los universitarios, incluso con casos de desapariciones y otros hechos, han exigido un respaldo contundente de su alma mater.

PUBLICIDAD

Asimismo, en la Universidad es preciso que prevalezca "la sustentabilidad social y ambiental, el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la inclusión, a la autonomía universitaria, el derecho a disentir y mantener una posición crítica e independiente".

LOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD; HAY QUE DESENTRALIZARLA Y FORTALECER LAS REGIONES

Para lograr que el conocimiento responsa a la sociedad, es necesario fortalecer la vinculación y que el aspecto administrativo responda a la academia, y no al revés, expuso.

Dado el maltrato financiero que sufrió la universidad en años anteriores, será necesario no sólo seguir defendiendo los recursos de la casa de estudios, sino reorientarlos para fortalecer el aspecto académico, la esencia de la universidad.

"Básicamente lo que vamos a hacer es reorientar el gasto a las funciones sustantivas de la universidad, ese es un aspecto fundamental y, dentro de esa reorientación del gasto necesitamos atender las regiones y romper esas brechas entre lo que ha sido de manera clásica el centro y las periferias. En este sentido tenemos que apoyar mucho el proceso de descentralización en las regiones (...) Es necesario pensar en una descentralización de la universidad, no se puede pensar de manera clásica en un centro y periferias (...) Debe pensarse en la descentralización en las regiones para que haya una mayor eficacia y eficiencia y agilidad administrativa, y los trámites no sean tan complicados para las regiones; y necesitamos reforzar mucho la docencia de investigación y postgrado en las regiones".

En ese sentido, destacó que es fundamental crear centros de investigación tanto en el área social como en el área científica, en las diversas regiones, de acuerdo con los perfiles de las regiones.

Se trata de construir, generar y transmitir conocimiento desde las regiones.

Asimismo, las regiones requieren contratación de catedráticos de tiempo completo, ya que ese tema es planteado en las distintas sedes de la universidad.

RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE SER EJERCICIO COTIDIANO; ACADEMIA DEBE ORIENTAR A LA ADMINISTRACIÓN

A la par, Martín Gerardo Aguilar Sánchez acentuó que se tiene que hacer de "la transparencia y la rendición de cuentas, un acto cotidiano en la universidad, que todo lo que se esté invirtiendo en infraestructura, en recursos, etcétera, esté bastante claro y transparente, que quede claro el porqué se fue ese recurso ahí y qué estamos resolviendo con ello, qué se está planteando. Un elemento más en ese sentido es que necesitamos cambiar un aspecto importante en torno a la administración, ya que es la academia quien tiene que orientar y la administración tiene que ser una aliada del proceso académico, a eso hay que entrarle de una manera clara".

Otro punto importante tiene que ver con la democratización de la universidad, "pensamos que tenemos que generar todas las condiciones para la participación de la comunidad".

NECESARIO, FORTALECER LA UNIVERSIDAD INCLUYENTE Y APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

-Habla en su propuesta de fortalecer la universidad incluyente, ¿de qué manera buscaría su administración fortalecer a los grupos de estudiantes con discapacidad, estudiantes pertenecientes a pueblos originarios –indígenas-, entre otros grupos?

-El punto de la inclusión de las y los estudiantes con discapacidad es muy importante. Me hacía una pregunta un colega un poco en torno a si no era oneroso lo que se gastaba para tener tan pocos estudiantes con discapacidad en la universidad, entonces lo que dijimos es: a ver, aproximadamente se tienen casi cien estudiantes con discapacidad en la universidad, pero el problema no es porque no hay más estudiantes con discapacidad porque hay pocos –muchachos y muchachas con discapacidad en edad universitaria-, sino porque el acceso es complicado; implica apoyo, implica ajustes razonables, adecuaciones a infraestructura, etcétera. A mí me parece que ese esfuerzo hay que hacerlo y mantenerlo, entonces ahí tenemos que asegurar el acceso a la educación, a las y los estudiantes con discapacidad.

UVI DEBE MANTENERSE Y REFORZARSE, HAY QUE APOYARLA

Asimismo, Martín Aguilar Sánchez expuso que, con respecto a los grupos de estudiantes indígenas o de pueblos originarios, la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) ha hecho y está haciendo un gran trabajo.

"Tenemos una comunidad fuerte que está sosteniendo la UVI. Había ahí una pregunta de si se mantenía o no a la UVI, a mí me parece que sí, la UVI debe no sólo mantenerse sino hay que apoyarla, reforzarla en diversos ámbitos como nuevas ofertas educativas, apoyos en becas, apoyos regionales para reforzar que la UVI esté bien asentada regionalmente, con distintos apoyos de la infraestructura, etcétera. Esa parte es muy importante, de hecho la UVI ha aportado muchísimo, la dinámica que tienen estudiantes y profesores me entusiasma mucho. Yo he estado en casi todas las regiones de la UVI y hemos hecho trabajos conjuntos".

Martín Aguilar que por ahora, los últimos trabajos que ha hecho con la UVI fueron en el Totonacapan, donde participaron estudiantes en los proyectos.

"Hay que estar realmente apoyando a la UVI y las propuestas".

PERSPECTIVA DE GÉNERO, PRIORITARIA EN AGENDA DE AGUILAR SÁNCHEZ, QUE SEA NO SÓLO NORMATIVA SINO SUSTANTIVA

El académico e investigador, quien fue reconocido como Decano en el Área de Humanidades 2020, expuso que su proyecto es con enfoque humanista, sustentable e incluyente, y la perspectiva de género tiene una mención fundamental.

"Me parece muy importante que hagamos un esfuerzo por transversalizar, eso es lo que estamos pensando en relación a los derechos y, en particular, a la perspectiva de género creo que hay que hacer un esfuerzo en términos de pasar de una equidad normativa a una sustantiva".

Y es que ya están los protocolos de equidad de género y, aunque no ha sido fácil, "mi compromiso es que bajemos este tipo de acciones como dar certeza jurídica en aspectos de acoso y hostigamiento sexual, pero también el reconocimiento propio a las mujeres en las profesiones, equidad, igualdad, pero aterrizarlo, creo que ese es el reto, porque ya está el marco de protocolos y normatividad, pero se habla de ello como si fuera una especie de adecuarse a un pronunciamiento de moda, y me parece a mí que hay que dar pasos más a la construcción de una cultura en ese sentido".

PROYECCIÓN DE UV EN EXTRANJERO NO DEBE SER SÓLO PARA OBTENER UN PAPEL, SINO PARA CRECER CONOCIMIENTO APLICABLE A SOCIEDAD

-Se ha insistido mucho, por parte de diversas voces, en torno al posicionamiento de la Universidad Veracruzana a nivel internacional. ¿Se buscaría retomar, conforme vaya mejorando la situación de contingencia sanitaria por la pandemia, el tema de intercambio de estudiantes e impulsar el talento que hay dentro de la universidad?

-La parte de lo internacional es forma pieza de la articulación de la propuesta. Somos un país globalizado, digamos, no es el discurso, pero hay que reconocer el mundo en el que estamos (...) Lo que tenemos que pensar ahora es que nuestra Universidad Veracruzana necesita mantenerse en ese eje internacional en los intercambios y la movilidad de los estudiantes. Lo que a mí me parecería importante es mantener esa dinámica pero sobre todo reorientar la movilidad, es decir, no se trata simplemente de que yo me vaya a Estados Unidos porque ahí me puede dar el ranking un diploma; se trata de que me vaya a donde pueda fortalecer la propia formación que tengo en la licenciatura, ya sea en Argentina, Chile, Cuba; pero no orientar simplemente lo internacional a un espacio de moda y de diplomas , sino que vaya de la mano con esta formación para que ese conocimiento pueda ser aplicable en la sociedad-.

Y resaltó: "compromiso absoluto en esa parte, de lo contrario sería negar el propio proceso general en el mundo y en la parte universal; tiene que ser bien dirigido y bien estructurado".

De tal modo, Martín Aguilar Sánchez enfatizó su proyecto rumbo a la Rectoría de la Universidad Veracruzana, con un sentido de sustentabilidad y para coadyuvar a resolver problemas sociales a partir de la generación del conocimiento, desde la academia y desde la formación de estudiantes críticos y humanistas.

-Y en cuanto a la vinculación de estudiantes para que al egresar de la formación universitaria puedan lograr estar inmersos en un campo laboral no ajeno a sus conocimientos, ¿cómo buscaría apoyarles?

-Ese es un desafío muy importante, lo pensamos como una estrategia en los distintos sectores tanto sociales, privados, en los distintos niveles, como también en el aspecto internacional, o sea, hay que buscar esta articulación entre el ingreso y el egreso, es un desafío. Tiene que ver también con las características del mercado y ahorita tenemos que pensarlo también con el impacto de la pandemia, pero tenemos que hacer una propuesta muy seria que permitan realmente salidas al mercado laboral, de las y los estudiantes (...) Así también aquellos que quieran continuar con sus posgrados, hay que apoyarlos para que tengan posibilidades de hacerlo e ir creciendo los posgrados en la universidad-.

Al respecto, enfatizó que el tema del servicio social podría ser un punto muy importante a fortalecer, tanto por el tema del sentido del conocimiento para aplicarlo en la sociedad, como por reforzar temas de vocación, así como de acercamiento al mercado laboral profesional, de las y los estudiantes.

"Hay que buscar las salidas más estructuradas hacia el empleo, no es un reto fácil, pero hay que hacerlo de manera seria (...) El servicio social parecería para muchos simplemente un requisito, cuando tiene que orientarse, así como tiene que orientarse hacia dónde voy a salir en la movilidad internacional, el servicio social tiene que orientarse para que se enriquezca la formación de las y los estudiantes, y se vinculen también a las problemáticas del empleo. Creo que ahí hay que hacer esa distinción".

VINCULACIÓN DE UV CON SOCIEDAD DEBE SER SUSTANTIVA

En este escenario, es fundamental la vinculación adecuada y no fragmentada, de la universidad con los distintos sectores sociales, resaltó Martín Gerardo Aguilar Sánchez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

"La Universidad Veracruzana ha tenido una vinculación con distintos sectores en el estado; sin embargo ha sido muy fragmentada, sin una articulación adecuada. Lo que estamos planteando es una mayor articulación con distintos sectores de la sociedad, de distintos niveles, una orientación de las propuestas de vinculación a partir de las principales problemáticas sociales, económicas del estado, de tal manera que podamos orientar hacia las prioridades. Yo recalco mucho que el desarrollo científico lo tenemos también que promover de una manera intensa y vincularlo hacia las prioridades".

En este contexto, destacó que habrá respeto a la libertad de cátedra y de investigación.

"Lo que pretendemos es una articulación más ambiciosa en ese sentido, por ejemplo, hay varios especialistas en problemas de pobreza, pero trabajan solos, entonces lo que tenemos que hacer es un proyecto articulado para coadyuvar a parte de las soluciones. Consideramos que es uno de los desafíos, porque la universidad no está aislada. Lo que nos caracteriza a los académicos y académicos es el capital simbólico que es el conocimiento, pero nosotros tenemos que retransmitir ese conocimiento y también exigirnos cómo generar, transmitir y devolver ese conocimiento a la sociedad".

La academia, pues, no debe quedarse con el conocimiento en sus propios espacios de legitimación, sino que haya un intercambio más fluido con la sociedad, insistió el aspirante a rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez.

EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL NUEVO RECTOR O RECTORA, NO ES UNA CONTIENDA ELECTORAL

El próximo 31 de agosto concluirá la gestión de la rectora Sara Ladrón de Guevara. La Junta de Gobierno deberá elegir a quien encabezará a la Universidad Veracruzana. Al respecto, el aspirante a la Rectoría, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, se pronunció por la participación y la democracia dentro de la casa de estudios.

El proceso de selección del nuevo rector o rectora, dijo, "no debe ser una contienda electoral, sino una exposición de proyectos".

Incluso, el aspirante a Rector de la UV tiene entre sus propuestas el que se modifiquen, para las próximas designaciones, los periodos, de tal manera que la comunidad universitaria tenga más tiempo para conocer los proyectos de quienes aspiran a encabezar la máxima casa de estudios; para que haya consultas, diálogo, para que la comunidad académica participe.

-¿No es entonces un tema de designación política el proceso de selección del nuevo rector o rectora de la Universidad? Ya que en otros casos se ha hablado de favoritismos políticos para la designación-

-"Yo creo que estamos haciendo un ejercicio de carácter democrático, en este momento, al expresar o exponer. No es una campaña electoral y lo he recalcado mucho, es un proceso de exposición de proyectos. Una propuesta como la mía es resultado de la dinámica colectiva con otros académicos y académicos, me parecer que ese proyecto te lleva a ser coherente: no es una ocurrencia el decir quiero ser aspirante a la rectoría y ver qué alianzas políticas se puedan hacer; a mí me parece que es más claro una propuesta académica sobre el futuro de la universidad"-.

Martín Aguilar Sánchez, académico e investigador, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Pierre Mendès France, en Grenoble, Francia.

La propuesta de Martín Gerardo Aguilar Sánchez es, como reiteró, con visión de sustentabilidad, de inclusión, con enfoque de derechos humanos, y con un claro enfoque de generación de conocimiento para coadyuvar en la solución de problemas sociales, teniendo en cuenta el mundo globalizado que es una realidad en el siglo XXI, pero pensando con claridad en torno a la formación académica y vinculación de las y los estudiantes con la realidad social y el campo laboral, teniendo como eje, dentro de la casa de estudios, al alumnado, compartió en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.