EXCLUSIVA Pese a lo asegurado por instancias oficiales, Uber no ha dejado de brindar sus servicios en Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz Puerto y no tiene contemplado retirarse de la entidad. Antes bien, reforzará la inversión en las tres ciudades, aunque se desarrollen operativos contra socios conductores y autoridades estatales contravengan un mandato judicial, expusieron voceros de la empresa en exclusiva con Imagen del Golfo.

´En noviembre del año pasado, un Tribunal Colegiado emite una sentencia definitiva, en la que reconoce que los servicios que hoy puedes contratar a través de Uber son privados. Es decir, no es transporte público. Uber es un acuerdo entre privados. Entonces este tribunal reconoció también con anterioridad y tomando el soporte de lo que dijo en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal de Competencia Económica, que los servicios privados son distintos a los del transporte público. Por lo tanto, la actual ley de Transporte de Tránsito y Transporte no aplica para los servicios que estamos ofreciendo en Veracruz. Ni esta ley ni ningún otro marco regulatorio hoy dentro del estado´.

Sin embargo, este día el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reiteró que no hay autorización para la operación de las empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones móviles en el estado como Uber.

'Una de las estrategias que se ha manejado aquí es no permitirle ni a Uber ni todo eso entrar a Veracruz. Esa es una de las situaciones que hemos nosotros trabajado. Nosotros tenemos operativos diariamente donde queremos proteger al empresario transportista, al que anda en el taxi, que anda todos los días ganándose la vida. Primero pagar la renta de su taxi y después lo que le toque a él, expuso el funcionario estatal.

Al respecto, Cecilia Román, gerente de Seguridad de la Aplicación y David Mínguez, gerente de Comunicación de Uber, aseguraron que en casos en que los conductores han sido detenidos por autoridades o agredidos por transportistas, Uber analiza lo ocurrido contra sus socios y les ofrece apoyo jurídico.

´Con estos operativos, la autoridad administrativa al final sí está yendo contra una orden judicial y, sobre todo, atenta contra los derechos humanos fundamentales de personas que eligen la aplicación para generar ganancias adicionales. Están yendo, además, contra sus derechos humanos, en contra la propia economía de los veracruzanos. Hoy por hoy, Uber sí puede operar en Veracruz, advirtió David Mínguez.

Aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que durante su administración no se permitirá la operación de aplicaciones de transporte privado, pues perjudica a los taxistas locales, los voceros de la compañía advirtieron que ´Uber no desaparece a nadie en el estado de Veracruz, sobre todo de manera particular con el tema de transportistas, taxistas. No desaparece a nadie. Ni va a desaparecer. Uber complementa al ecosistema de movilidad de la ciudad´, advirtieron.

Tan ha resultado la entidad un objetivo atractivo para sus operaciones, que Uber seguirá invirtiendo en Veracruz ante el potencial turístico de la entidad. El proceso de reclutamiento de socios conductores ha sido altamente riguroso y pese a la alta demanda de veracruzanos para colaborar con Uber, a un gran porcentaje no se le ha contemplado por incumplir con los filtros de seguridad, aseguraron. Por ahora no hay planes de expandirse a otras ciudades del estado. Sólo consolidarse en Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz Puerto.

COMPAÑÍA RECHAZA CONFRONTACIÓN CON TRANSPORTISTAS Y GOBIERNO DE VERACRUZ

La gerente de Seguridad y el gerente de Comunicación de Uber afirmaron que la empresa no busca la confrontación con el Gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, y mucho menos afectar el empleo de los taxistas locales. ´Queremos contribuir al crecimiento económico, autoempleo y movilidad turística del estado.

´Nosotros queremos colaborar con el gobernador Cuitláhuac García, queremos colaborar con Veracruz y queremos seguir apostando. Vamos a seguir trayendo soluciones tecnológicas, mayores innovaciones (...) Nosotros le apostamos a Veracruz y le vamos a seguir apostando. Queremos seguir invirtiendo en Veracruz. La respuesta ha sido favorable. Tanto así que antes de lanzar (el servicio) casi un millón y medio de veracruzano había pedido la aplicación de Uber. Nosotros podemos registrar antes de que lanzáramos la aplicación para viajes y durante 3 años tuvimos ese promedio de personas que buscaron hacer un viaje dentro´, expuso David Mínguez a Imagen del Golfo.

Aseguró que si bien entiende el temor de los taxistas de Veracruz, que han amenazado con agredir y golpear a los socios conductores de Uber, la compañía no los desaparece y en su crecimiento en otras regiones del país hasta se forjan alianzas con ellos.

La compañía es un servicio privado, el cual no se encuentra regulado dentro de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado. Uber, sostuvo, tiene productos como Uber Taxi, ´que también permite a los taxistas en otras regiones de México ofrecer viajes a través de la aplicación de Uber a toda esta gama, universo de 8 millones de usuarios. Los taxistas pueden acceder también y ofrecer viajes´.

David Mínguez afirmó que Uber busca trabajar con Cuitláhuac García, seguir apostando al tema económico del estado, movilidad, seguridad, sustentabilidad. Impulsar el turismo y, sobre todo, de la mano de la autoridad ayudarle Veracruz para que se convierta en punta de lanza en innovaciones.

´Somos una compañía de tecnología. Queremos seguir trayendo, como compañía, inversiones. Seguir apoyando los veracruzanos. Contribuir con el estado y la aplicación tiene mucho potencial precisamente ahorita en la nueva normalidad para ayudar. Venimos con miras de construir, de sumar y de trabajar de la mano con las autoridades a favor de Veracruz´.

TECNOLOGÍA EN PRO DE LA SEGURIDA DE USUARIOS Y CONTRA ACOSO

Por otra parte, cuestionada sobre los estudios de mercado de Uber sobre la inseguridad y violencia en Veracruz, Cecilia Román sostuvo que la compañía trabaja arduamente en las condiciones antes, durante y después del viaje de todos los que usen la plataforma en Veracruz. La compañía, dijo, también ha puesto énfasis en valerse de la tecnología para combatir el acoso a las mujeres.

Es así que se desplegaron 6 diferentes funciones de seguridad que acompañan a usuarios y socios conductores veracruzanos que usan la app de Uber todos los días.

RideCheck: a través de la tecnología GPS, detecta anomalías en los viajes como una detención larga e inesperada, viajes que terminan antes de lo esperado o desviaciones en la ruta.

Verificación a través de un código PIN de cuatro dígitos: permite confirmar, tanto para el socio conductor y usuarios veracruzanos, que el viaje sea el correcto a través de un código de cuatro dígitos generado al azar y diferente para cada viaje.

Grabación de audio encriptada: la plataforma ofrece a quienes utilizan la app la posibilidad de grabar lo que ocurre durante el viaje con el objetivo de enviar un reporte al equipo de soporte en caso necesario.

Contactos de confianza: permite a los usuarios compartir fácilmente los viajes solicitados a través de la app con hasta 5 contactos, brindándoles tranquilidad tanto a ellos como a sus seres queridos.

Soporte 24/7: equipo especializado para atender los reportes, desde un objeto olvidado o un percance vial hasta un caso de mayor gravedad. Cada reporte es tratado por un equipo especializado que, de acuerdo a la gravedad del mismo, se encarga de hacer una investigación exhaustiva y de tomar medidas pertinentes.

Chat interno y anonimización de llamadas: la app cuenta con chat interno para que socios conductores y usuarios puedan estar en contacto sin necesidad de revelar información personal, como su número de teléfono.