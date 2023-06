Tribunal rechaza intento de Hipólito de no rendir cuentas a Ahued

A pesar de los intentos legales para intentar no rendir cuentas, finalmente al ex alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, no le quedó más remedio que tener que hacerlo.

Y es que un Tribunal en Materia Administrativa desechó una queja formulada por el ex edil contra la negativa de un Juzgado Federal de ampararle contra un requerimiento del Ayuntamiento de Xalapa.

De esta forma, habrá de hacer frente a la administración de su sucesor, el actual alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

De acuerdo con el tablero de avisos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito declaró infundada la queja promovida por el ex alcalde.

En este sentido, al no haber amparo o suspensión de por medio, Rodríguez Herrero deberá responder por los resultados de la entrega-recepción de la administración que encabezó.

El asunto se remonta al 27 de marzo pasado, luego que un Juzgado de Distrito de Xalapa aplicó nuevamente la causal de desechamiento a la solicitud de Rodríguez Herrero para no atender un requerimiento girado por el actual Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil.

Con dicho amparo, el Exalcalde pretendió evadir el requerimiento que le hizo el Ayuntamiento de Xalapa a revisar el acta de la entrega-recepción de la administración 2018-2021.

Luego que el Juez Federal desechó la petición de Rodríguez Herrero, éste solicitó la intervención del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, siendo turnado este asunto a la ponencia de la Magistrada Naela Márquez Hernández, misma que declaró infundada la petición.

Con tal resolución, Hipólito Rodríguez ya suma 4 resoluciones en contra, 2 de Juzgado de Distrito y 2 de Colegiados de Circuito, para no responder a la cita que le ha hecho la administración de Ricardo Ahued.