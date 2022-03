Tos ferina no está erradicada, puede ser mortal de no vacunar a niños y niñas

"Hablando específicamente de la vacuna de pertussis o tos ferina, ya que el nombre de pertussis deriva del nombre de la bacteria que causa la tos ferina, que es 'bordetella pertussis', si bien la vacunación está dirigida a los niños que es el grupo de más riesgo, sobre todo los niños menores de seis meses que son los que llegan a tener más complicaciones en caso de enfermar de pertussis, incluso es una enfermedad mortal; los adultos también se pueden enfermar".

Algunos médicos prefieren llamar a la enfermedad pertussis, ya que es un concepto más amplio, pues no todos los pacientes presentan el cuadro clásico de tos ferina, explicó.

VACUNA; ESQUEMA DEBE ESTAR COMPLETO

De tal modo, la vacuna contra la pertussis protege contra la tos ferina y es de suma importancia. Ésta forma parte del esquema nacional de vacunación, anteriormente era una vacuna pentavalente, pero desde 2019 es hexavalente, lo cual obedece al número de componentes, esto para brindar protección no solamente contra tos ferina, sino también contra tétanos, difteria, haemophilus influenzae, así como polio.

En 2019 se logró un avance importante sustituyendo nivel nacional la vacuna pentavalente por una hexavalente, cuya diferencia es que contiene -además de componentes o trabajos las enfermedades que la pentavalente-, protección contra la hepatitis B. La vacuna suele ponerse a los dos, cuatro, seis meses, y hay un refuerzo que normalmente se hace con vacuna pentavalente a los 18 meses, y a los 4 años se realiza un refuerzo de vacunación ya no pentavalente ni acelular, esto como parte del esquema de vacunación.

En el caso de tosferina y la vacuna pentavalente y hexavalente, es una vacuna acelular, es decir, ya no es de células enteras inactivas, por lo tanto, causa reacciones menos adversas -como mucha fiebre y dolor- que las vacunas de células enteras -que son las más reactogénicas-. Las vacunas acelulares no contienen toda la célula inactiva de la bacteria, sino solamente los componentes más protectores, expuso el doctor De Colsa.

CONSECUENCIAS DE ENFERMAR DE TOS FERINA

-¿Cuáles son las principales consecuencias en un niño o niña que enferma de pertussis o tos ferina, y no está vacunado?

"Lo que más preocupa son las complicaciones, lo grave y la mortalidad que puede haber. En países en vías de desarrollo hay una mortalidad de 7 a un 8 por ciento de mortalidad, lo cual es bastante elevado por una enfermedad que es prevenirla con vacunación. En países en desarrollados la mortalidad es del 1 por ciento. En caso de los niños que pueden tener secuelas, pueden ser neurológicas, alguna hemorragia intracaneal, secuelas a nivel pulmonar si hay ventilación mecánica y el manejo que se da para el estado crítico del paciente siempre puede tener alguna secuela a nivel pulmonar y a nivel cardiaco, pero lo más grave es la mortalidad que llega a haber. Lo importante es evitar que les dé tos ferina, el niño pequeño, los menores de seis meses, son los que llegan a tener mayor gravedad, por eso la importancia de que los niños sean vacunados oportunamente".

Además, las niñas y niños que no completan sus esquemas de vacunación corren riesgo de enfermar, aunque tengan algunas primeras dosis y, al tratarse de niños pequeños, son muy vulnerables a tener complicaciones pulmonares, cardíacas, de oxigenación en su cerebro, resaltó el doctor especialista en Pediatría Médica e Infectología.

CÓMO SOSPECHAR DE TOS FERINA

-¿Cuáles son los principales síntomas de la tosferina?

"La tosferina empieza como un catarro, como una gripe, lo cual todos conocemos, pero no se quita, le sigue una tos que no se quita, una tos que progresa, una tos que se hace muy frecuente, una tos que empeora y que incluso llega a dar vómito o que puede provocar que el niño se ponga morado por la tos, esa tos es un signo de alarma. Es muy difícil de diagnosticar una tos ferina de manera inicial, a menos de que se tenga contacto con un familiar que se sepa que tenga tos ferina (...) En la tos ferina la tos no mejora, va empeorando, por eso se debe tomar en cuenta ese dato para detectarla a tiempo y evitar que los niños lleguen al médico con dos o tres semanas de tos, ya con una complicación a nivel de pulmón, a nivel de corazón, a nivel de cerebro, de desnutrición porque es un niño que ya no está comiendo, hay muchas complicaciones, por eso lo más importante es que se prevenga con vacunación".

De ahí la importancia de que los médicos piensen, al diagnosticar, en la posibilidad de una tos ferina, para que se dé un tratamiento adecuado y se reporte, pues la tos ferina es una enfermedad de reporte obligatoria entre epidemiológico.

El núcleo de infección puede ser de padres o familias que ya perdieron la inmunidad o que no estén vacunados, o por otros niños no vacunados, por eso es fundamental la vacunación en niños pequeños.

A partir de 2012 en México se ha implementado la vacunación en las mujeres embarazadas para proteger a la mamá y que de esa manera era pase anticuerpos para proteger al bebé durante los primeros meses antes de que reciba su primera vacuna.

-¿Qué tan grave puede ser la tos ferina en un adulto?

"En los adultos son cuadros de tos, no tiene todo lo complejo característico que tienen un niño menor de 6 meses, pero la condición más frecuente es una tos de larga duración, una tos que no mejora, que se hace crónica y que no tiene una causa aparente, una tos de más de dos o tres semanas. Si bien las complicaciones no son tan frecuentes como en los niños, puede llegar a haber presencia de hernias cervicales, inguinal, fracturas por ejemplo de costillas vértebras cuando la tos es muy intensa, estas complicaciones son principalmente por la presión intratorácica por la tos tan continua que llega a haber. No son tan frecuentes las complicaciones en los adultos como en los niños, pero por supuesto que también existen, sobre todo es una tos incapacitante, que no deja dormir, no deja comer, puede provocar vómito".

Un adulto puede enfermar de tos ferina porque la inmunidad se va perdiendo con el paso de los años; sin embargo, las complicaciones no suelen ser tan graves como en un niño pequeño y no vacunado.

Actualmente, debido a la pandemia de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, toda tos y cuadro respiratorio hace pensar primeramente en la emergencia sanitaria mundial; sin embargo, no puede dejarse de lado en caso de la tos persistente como la mencionada, la posibilidad de la tos ferina, por lo que no puede dejase de insistir se en la importancia de la vacunación en niños, destacó el doctor Agustín Rafael De Colsa.

"No todo lo que se tose es covid, claro que estamos en una era pandémica y hay que sospecharlo, pero si hay una tos que persiste tienen que hacerse los diagnósticos diferenciales porque puede ser tos ferina. Hay muchas otras causas, además de la tos ferina, de la tos crónica, pero siempre debe pensarse en esa posibilidad, porque tos ferina es de mucho contagio, mucho más que covid, mucho más que influenza, si uno se expone a una persona que tiene tos ferina o sus secreciones, hay el 80 por ciento de posibilidades de enfermar, es una enfermedad muy contagiosa. Depende de la susceptibilidad. Si un niño está bien vacunado, tiene todo su esquema, la protección es muy alta, la efectividad de la vacuna está rebasando el 95 por ciento (...) En el caso de quienes no están vacunados, el riesgo es importante".

LOS RIESGOS DE BAJAR COBERTURA DE VACUNAS

-¿La falta de vacunación y los movimientos antivacunas podrían provocar el rebrote de enfermedades que se han considerado casi erradicadas?

"Sí, es una preocupación no solamente en México sino a nivel mundial (...) El tema de los movimientos antivacunas es una cuestión que se respeta a todas las personas y su punto de vista", pero, resaltó el doctor especialista, la falta de vacunación potencia riesgos de las enfermedades, tanto de brotes como de sus consecuencias para quienes enferman.

A la par, "con la cuestión de la pandemia, los esquemas de vacunación en muchos países han bajado las coberturas vacunales. Siempre cuando hay una disminución de la población vacunada incrementa el riesgo de la aparición de brotes o que la enfermedad se vuelva a reactivar".

Al respecto, refirió que, si bien en México la polio ha logrado controlarse desde hace casi tres décadas, los movimientos antivacunas, así como el hecho de que niñas y niños no hayan completado sus esquemas, potencian el riesgo de que vuelvan a presentarse casos de esa enfermedad, tal y como ha ocurrido con el sarampión que tuvo un considerable número de casos durante 2020, o como ha ocurrido en otros países donde se han reactivado enfermedades que estaban controladas o erradicadas. Ahora bien, esas enfermedades podrían importarse a México por el simple hecho de que la gente viaja, por eso la importancia de las coberturas vacunales en la población. Ante ello la importancia de evitar consecuencias graves o fatales de enfermedades prevenibles con vacunación, como es el caso de la tos ferina y muchas otras, enfatizó en entrevista el doctor Agustín Rafael de Colsa, especialista en Pediatría Médica e Infectología.