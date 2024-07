Tiktoker sufre intento de robo de camioneta por parte de policías en Xalapa

En su red social expuso la infracción irregular que vivió en la avenida Arco Sur





La Tiktoker xalapeña Marce, "tu.fan.18", expuso un posible intento de robo de su camioneta por parte de policías viales en contubernio con sujetos desconocidos sobre la avenida Arco Sur de la capital del Estado.

A través de su red social detalló que el martes 9 de julio, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, fue abordada por los elementos poco después de que salió de un centro comercial en Arco Sur.

La Tiktoker relató que, mientras era infraccionada por los policías, dos sujetos se acercaron y les aseguraron a los oficiales que la camioneta que ella conducía en realidad era de su propiedad.

"Se acercaron dos personas a la Policía Vial, los cuales al momento les pedí que se identificaran y no quisieron. Se acercaron dos personas de civil y les dijeron a los policías de Tránsito, les dijeron ´es mi camioneta, es mi camioneta'".

Marce añadió que uno de los policías le tocó el hombro a uno de los sujetos, en muestra de confianza, preguntándole si la camioneta tenía reporte de robo o si presentaría el reporte de robo para proceder con el reporte.

"¿Vas a poner reporte de robo?, aquí la señorita está cometiendo una infracción y de una vez para que la reportes y ahorita vayamos a checar todo´. Yo en ese momento entré en pánico, porque la verdad dije, bueno, eran dos hombres desconocidos", agregó la Tiktoker.

LLAMÓ AL 911

En su video Marce reconoció que fue al tomar su celular, mientras iba al volante sobre la avenida, que un policía a bordo de su motocicleta le hizo el alto. Ella se percató de que había movimiento policial en la zona y detuvo su vehículo.

"Le dije qué pasó y me dijeron ´tus documentos´ y le dije sí, pero primero dígame por qué me paró, por qué me va a infraccionar", relató, confirmando que al momento dio a los uniformados su INE, su licencia y su tarjeta de circulación.

Marce añadió que los policías argumentaron que la infraccionaron por ir hablando por el celular, aunque ella sostiene que únicamente llevaba su equipo en la mano y "pensó en voz alta" cuando vio que su mamá estaba buscando contactarla, sin sostener una comunicación.

Indicó que fue en ese momento en que llegaron los dos sujetos a reclamar como su propiedad la camioneta en que ella se trasladaba. Ante la situación optó por llamar al 911, línea en la que nunca le respondieron.

"Llamé tres veces, a la tercera vez llegaron las patrullas (en la unidad SP-4011), yo no sé qué quiera decir esta clave, pero uno le dijo al otro de tránsito ´dale un 6, dale un 6, dale un 6´ y le hizo la seña de que se siguieran. No se paró la policía a ver si yo estaba bien o si estaba mal"

La Tiktoker señaló que pasaron tres patrullas en total, pero ninguna se detuvo pese a que ella les pidió ayuda. Ella optó por hablar a sus conocidos, mientras los dos sujetos reclamaban que la camioneta era suya, a lo que los elementos aseguraron que "iban a proceder".

EXPONE SU CASO

Marce asegura que optó por hacer público su caso debido a la forma irregular en la que fue abordada por los policías viales y en la que sujetos extraños reclamaron su vehículo.

Sostuvo que la camioneta es de su propiedad, pues cuenta con la factura correspondiente, sin embargo, al pedir ayuda la policía nunca llegó y las unidades que pasaron se fueron de largo.

La Tiktoker agregó que ella optó por hablar a personas conocidas, quienes acudieron al lugar de los hechos para apoyarla, momento en el que los policías y los sujetos se desistieron y se marcharon.

"Me aventaron mi tarjeta de circulación y mi INE, me dijeron nos llevamos la licencia y la vas a recoger en San José (...). Se fueron y las personas que estaban reclamando la camioneta también casualmente se desaparecieron".

Marce refirió que ella se negó a firmar la multa, sin embargo, tuvo que acudir al Cuartel "Heriberto Jara Corona", en donde recuperó su licencia de conducir, pero en la boleta dice que cometió una infracción grave, con una multa de mil 731 pesos, asegurando que ella lo único que hizo fue tomar su celular y cambiarlo de lugar.

Finalmente negó que ella esté buscando desinformar sobre la experiencia que vivió, la falta de atención del 911 y el mal trato que le dieron incluso en el Cuartel de San José, en donde sostiene que la trataron como una delincuente.