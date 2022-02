Tengo miedo, si soy la siguiente, quiero ser la última: veracruzana Michell Simón

Ante su constante miedo de incluso viajar en el transporte público, advirtió que en caso de ser la siguiente víctima de feminicidio, esperaba que fuera la última, mensaje que posteó en su cuenta de Facebook el 9 de marzo de 2020.

"He sido violentada por hombres más de una vez, las mujeres que conozco todas sin excepción han sufrido acosos, y abusos de algún hombre".

La angustia de la joven veracruzana fue ignorada. "Es muy fácil minimizar cuando no tienen miedo hasta de estar en un sitio parada más de 1 minuto sola, Yo uso el transporte público y muero de miedo, no puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar "seguro" me preocupa cuando mi mamá, prima, o amiga no responde el teléfono".

Michelle Pérez Tadeo era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz y desde 2013 decidió emigrar a la Ciudad de México para cumplir una de sus metas que era ser una reconocida conductora de deportes. Trabajaba bajo su seudónimo Michell Simón.

"(...) hombres no los odio, no estoy en contra de ustedes se que hay hombres que realmente nos apoyan simplemente no sienten terror a todo como nosotras y aunque muchos piensen que nos apoyan desde el momento de reírse, juzgar o llamarnos feminazis se nota su 0 empatia. No espero cambiar la forma de pensar de nadie solo expreso lo que siento el porque me uno al paro pero sobretodo me aterra aparecer como en la siguiente foto y si soy yo la siguiente, quiero ser la ultima", se lee en su publicación.

La Fiscalía General de CDMX ha iniciado las investigaciones para dar con el o los presuntos responsables. "Al querer expresar mi sentir con lo que esta pasando solo he recibido insultos, burlas y odio de otros hombres he recibido la empatia disfrazada de hombres que dicen que nos apoyan pero a la 1er oportunidad que tienen abusan de tu confianza o vulnerabilidad, me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o si sera mi madre, mi prima, mi amiga, me aterra pensar que dia a dia estamos expuestas a ser violadas o a morir", ya expresaba la joven veracruzana.

Michell Simón temía morir violentada. La conductora veracruzana de 29 años de edad manifestaba su apoyo y preocupación hacia las mujeres acosadas víctimas de feminicidio. En sus redes sociales, se describía orgullosa como una feliz mamá de una niña de 4 años y posteaba mensajes de apoyo para las mujeres.

"Por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o si será mi madre, mi prima, mi amiga, me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir", aseguró Michell en Facebook.

Su familia reportó la desaparición de la mujer hace tres días luego de que les avisó que saldría pues tenía una comida en la Ciudad de México, pero el pasado 21 de febrero su cuerpo fue encontrado semidesnudo envuelto en sábanas de un hotel de Patriotismo.

Su cuerpo tenía marcas de tortura y fue aventado en la carretera Picacho-Ajusco en la delegación de Tlalpan, a la altura del kilómetro 32.

"Si soy yo la siguiente, quiero ser la última"

La veracruzana trabajaba a la par como modelo en la capital del país, y alternaba su tiempo en acudir a castings y otros proyectos en medios de comunicación que compartía principalmente en su cuenta de Instagram donde contabiliza más de 40 seguidores.

También publicaba su estilo de vida donde resaltaba su belleza, pero a la vez, se mantenía preocupada por ser parte de la estadística de mujeres que son violentadas por las personas que solo la veían como un símbolo sexual. Por tal motivo, Michell temía ser la siguiente víctima de violación y feminicidio.

La conductora de deportes aseguraba que no buscaba cambiar la forma de pensar de los hombres, "... De nadie solo expreso lo que siento, porque me uno al paro pero sobretodo me aterra aparecer como en la siguiente foto y si soy yo la siguiente, quiero ser la última", sentenció.