Población de Tembladeras, sin apoyo de Protección Civil pese a bajas temperaturas

Pese a las bajas temperaturas que se han sentido en las comunidades cercanas al Cofre de Perote, algunas no han recibido el apoyo de Protección Civil; una de ellas es Tembladeras, donde el termómetro ha bajado hasta los 5 °C.

Los habitantes de esta localidad perteneciente al municipio de Xico reclamaron que, desde hace al menos tres años, las autoridades estatales no han acudido a brindarles apoyo, pese a ser –al igual que las comunidades cercanas– uno de los poblados más marginados de la zona.

"Antes nos daban cobijas, colchonetas... ahorita ya tiene como tres años que no traen nada y aquí hace mucho frío", señaló Verónica Olvera, una de las vecinas del lugar.

Indicó que, con la primera nevada del año en el Cofre de Perote, la sensación térmica llegó a estar por debajo de los 0 °C y, aunque aún no está pronosticada otra nevada, todavía falta un mes de frío.

"Dicen que, como ya nos apoyaron, este año no nos van a apoyar... necesitemos lo que necesitemos. Ya ni ganas nos dan de pedir, porque no nos llega nada; lo único que nos dicen es que aquí no es prioridad", reclamó.

Niños, los más vulnerables

De acuerdo con María Lucero García Martínez, otra de las habitantes, los más afectados han sido los niños, quienes desde que inició la temporada invernal, en diciembre pasado, no han dejado de presentar enfermedades respiratorias como gripe y tos.

Foto: Bibiana Varela



"Aquí hay muchos niños chiquitos y ya muchos se han enfermado. No tenemos ni medicamentos. Tan siquiera una cobija que nos traigan para poder cubrirlos, pero ni eso", se quejó.

Los habitantes de Tembladeras pidieron al Gobierno del Estado voltear a ver a esta comunidad, pues afirmaron que es la única de la zona que no cuenta con ninguno de los programas sociales.