SSP-Veracruz niega haber detectado restos humanos en El Lencero (+Video)

El secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, aseguró que no hay investigaciones internas por presuntas desapariciones forzadas en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), conocido como La Academia de El Lencero.

Sin embargo, destacó que su dependencia sí ha brindado todas las facilidades a los colectivos de familiares de personas desaparecidas para realizar búsquedas, sin encontrar resultados positivos. Añadió que las investigaciones de este tipo corresponde a la Fiscalía General de la entidad.

"Se les da toda la facilidad, no ocultamos nada y no haremos algo que contravenga las disposiciones legales. Fueron al CEIS y también se realizó una diligencia en el penal de Coatzacoalcos, pero no han encontrado absolutamente nada, tenemos apertura como secretario para realizar estas búsquedas", subrayó.

VIOLENCIA EN PAPANTLA





Por otro lado, sobre los restos humanos abandonados en Papantla en bolsas negras cercanas al centro del municipio, Zúñiga explicó que aparentemente estarían relacionados con venganzas entre grupos delincuenciales a raíz de las detenciones realizadas en la entidad en los últimos meses, lo que ha generado disputas entre ellos.

"Consideramos que es un tema de venganza entre grupos", opinó el funcionario.

Consultado sobre si fue reforzada la seguridad en la entidad ante estos acontecimientos, el secretario no dio detalles, pero destacó que "estamos trabajando en conjunto con las otras dependencias que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad para reforzar la seguridad en todo el estado".

Sobre en el enfrentamiento registrado en la localidad de Mata de Uva en el municipio de Alvarado durante este fin de semana, dijo que los elementos de SSP repelieron el ataque de un grupo armado y como resultado hubo una persona abatida así como armas y vehículos asegurados.

"Fue un tema circunstancial y se aclaró, se activó el Código Rojo para buscar presuntos infractores, hubo información de que había personas con armas y se logró ubicar un vehículo desde el que agredieron a personal de Fuerza Civil, se repelió y hay un abatido y armas y vehículos asegurados", añadió.

#AlMomento #Xalapa || ´Se les ha dado total apertura a los familiares; no han encontrado nada´, afirmó el titular de SSP Veracruz.



: Carol Suárez / Imagen del Golfo

¿Quieres saber más? https://t.co/BUOamAxHTj pic.twitter.com/6xy2GRqB4i — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) May 8, 2023