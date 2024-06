"Soy inocente": Miguel Ángel Yunes Márquez; pero no se presentó a su audiencia

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez no se presentó a su audiencia de imputación argumentando nuevamente asuntos de salud, sin embargo a través de sus redes sociales se dijo inocente y perseguido político.

Según él, se usan a las instituciones de justicia en Veracruz para perseguir a los rivales políticos, además dijo no estar fugado sino atendiendo un problema de salud.

Con la frase "la lucha sigue", el panista publicó un mensaje en el que dice que el tema por el cual se le persigue es de índole electoral y quedó resuelto hace 3 años.

Sin embargo, ahora sin presentar una sola prueba acusó a la gobernadora electa Rocío Nahle García de estar detrás de una persecución política.

Mencionó que ahora empleados tanto de la Fiscalía General del Estado como del Tribunal Superior de Justicia trabajan para avanzar en su caso, en lugar de actuar en contra de los verdaderos delincuentes.

"No me acusan de corrupción, enriquecimiento ilícito, de ocultar bienes; me acusan de haber señalado un domicilio en Veracruz para registrar mi candidatura a alcalde, donde ellos sostienen que no vivo", expresó.

Asegura dará la cara

Ante esto indicó que enfrentará las denuncias con valor, con la ley por delante, no serviré como trofeo de Morena, pues se van a quedar con las ganas.

Tal aseveración la hizo solo mediante redes sociales, pues no se presentó ante los juzgados. Y sentenció que habrá de llegar al Senado de la República, cargo desde el cual aseguró que trabajará a favor de Veracruz.