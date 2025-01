Sindicato de la UV amaga con huelga; este es el motivo

Los 3 mil 500 que integran al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) están listos para el estallamiento de huelga el domingo 02 de febrero a las 07:00 de la mañana.

Esto lo dio a conocer el dirigente, Juan Mendoza Gutiérrez, quien explicó que desde el 12 de diciembre de 2024 hicieron el emplazamiento y entregaron el oficio ante el Juzgado Laboral para pedir a la Universidad Veracruzana (UV) el aumento del 20 por ciento al salario.

Pero desde esas fechas hasta ahora, el planteamiento es que, como cada año, les otorgarán sólo el 4 por ciento, por ello como sindicato no han firmado pues esperan que haya aumento en esta cifra.

Sin embargo, el argumento que les dan los representantes de la Universidad Veracruzana es que los recursos económicos no son suficientes y por esa razón, la postura es que sea sólo otorgarán ese porcentaje en años anteriores.

"Que los trabajadores y ciudadanos sepan porque el Setsuv no ha pactado, no ha firmado, que sepan los catedráticos, los estudiantes que si llega a estallar la huelga el 2 de febrero a las 07:00 de la mañana no es culpa del sindicato".

El Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana congrega a 3 mil 500 trabajadores, entre ellos a personal de base y suplente repartidos en los diferentes campus de la UV.