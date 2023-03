Sin nombramiento, ´director´ de CMAP Banderilla rinde informe

A pesar de no haber recibido el nombramiento de manera oficial como director general, la noche del martes Luis Abraham Pérez Herrera rindió el primer informe de labores de la Comisión Municipal de Agua Potable (CMAP) de Banderilla.

Tras presentar lo hecho a lo largo del 2022 por el organismo operador, Pérez Herrera negó que su nombramiento carezca de legitimidad, por lo que incluso recordó que lo ostenta desde el inicio de la administración encabezada por David Sangabriel Bonilla.

"Desde que iniciamos la administración he tenido el nombramiento como director general, no ha habido ningún problema en ese aspecto", afirmó pese a que el cabildo de Banderilla no sesionó para avalar su nombramiento y tomarle protesta.

De igual forma, el funcionario minimizó las acciones legales emprendidas en su contra, mismas por las que incluso el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó su arresto en dos ocasiones a la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior, debido a un juicio laboral iniciado por un grupo de demandantes contra la CMAP de Banderilla. Aunque Luis Abraham Pérez argumentó que se trata de un proceso heredado por administraciones anteriores.

Sin miedo a señalamientos

Además, dijo que el pleito legal fue iniciado por un director que lo precedió y no quiso abandonar el cargo, mismo que habría ganado un laudo por el que el ayuntamiento de Banderilla está obligado a pagar alrededor de 60 millones de pesos.

"Él mismo demandó a la Comisión y al llevar un mal manejo de ese expediente jurídico la Comisión tiene un laudo fuerte con él y con trabajadores que él mismo despidió", mencionó, descartando temer por una nueva orden de aprehensión en su contra.

Por otra parte, Pérez Herrera reconoció que 2023 será un año complicado para el municipio aledaño a la capital del estado, pues se prevé que las fuentes de abastecimiento se reduzcan considerablemente debido al estiaje, dejando sin agua a los pobladores.

Ante ello, reiteró el llamado a los más de 28 mil habitantes del municipio para hacer un uso racional del líquido y atender las recomendaciones emitidas por la CMAP de Banderilla.