Siguen los problemas en Cbtis 13 de Xalapa; renuncia secretaria de comité escolar

Continúan los problemas en el CBTIS 13 de la ciudad de Xalapa, esto debido a que el Comité de Padres de Familia sigue sin recibir cuentas claras por parte de la tesorera.

Ante ello, presentaron un documento al director del plantel, y solicitan también la renuncia de la tesorera para que se elija un nuevo comité y se aclaren las dudas y haya confianza.

En conferencia de prensa la señora Brenda Filobello, secretaria del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), detalló que presentó su renuncia pues no se ha podido trabajar con la tesorera, ya que no se han respetado acuerdos ni hay claridad.

Es necesario, acentuaron, que haya cuentas claras; "y conocer la contabilidad real de lo que se está haciendo".

"En cuestiones del recurso que ingresó yo no tengo conocimiento pleno de cuánto ingresó, no tengo conocimiento de cuáles son las cuentas, en qué se gastó. No veo las cuentas transparentes".

También te puede interesar... ¡Habrían sido sus compañeros! Dan golpiza a estudiante del Cbtis 13 de Xalapa

Agrego que como parte del Comité ha solicitado de manera escrita que se le entregue documentación que respalde los gastos, la cual no se le ha entregado.

"El problema, aparte de dinero, son valores. Nosotros como personas que vamos a prestar un servicio ante una institución y que es un cargo honorífico, que no tenemos ningún pago, creo que debemos manejarnos de la mejor manera, porque solamente lo que nos guía es nuestra moral".