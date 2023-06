Si Cuitláhuac u otro gobernador se mete a proceso interno, lo denunciaré: Ebrard

Si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez condiciona, coacciona o usa recursos públicos a favor de alguna candidatura, estaría traicionando los principales ideales de Morena de no mentir, no robar y no traicionar, mencionó el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Advirtió que no dudaría en denunciar a aquellos militantes de Morena que ostentan algún cargo público y que estén desviando recursos públicos para alguna candidatura.

A través de una rueda de prensa, a la cual fue convocado el Corporativo Imagen del Golfo, Marcelo Ebrard lamentó que haya gobernantes que piensen que por ellos simpatizar con alguna candidatura, todos quienes trabajan en dicho gobierno deban pensar igual.

Comentó que uno de los grandes logros de Morena es que todos los aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, además de los gobernadores, es que se comprometieron a no entrometerse, pronunciarse, ni utilizar recursos públicos en temas político-electorales.

Recordó que fue el propio partido Morena quien impulso que esas prácticas no sólo fueran desterradas, sino que además fueran consideradas como un delito.

Viejas prácticas

Marcelo Ebrard criticó que todavía hay quienes quieren recordar y copiar el modelo priista, cuando había cargada hacia alguna candidatura, en alusión a una pregunta sobre la postura del gobernador García Jiménez y su apoyo en abierto a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Citó que él ha pedido a algunos gobernadores que, si desean sumarse a determinada candidatura, lo hagan separándose del cargo y entonces siendo coordinadores, pero no hacerlo desde el cargo, pues reiteró que se trata de un delito y él no dudaría en presentar la denuncia correspondiente.

No habrá cambio de rumbo

En entrevista virtual con medios de comunicación, Marcelo Ebrard dejó en claro que habrá continuidad propositiva a todo lo iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde ahora, dejó en claro que no habrá un cambio de rumbo como lo han señalado sus detractores y lo aseguran sin ningún fundamento.

En cuanto a la invitación de Andrés López Beltrán a formar parte de un eventual gobierno que pudiera encabezar como presidente, justificó que se trata una persona que conoce hace muchos años, que cuenta con talento, es propositiva, pero sobre todo ha impulsada la Cuarta Transformación.

En EU quieren saber lo que pienso

Cuestionado sobre su libro, indicó que ya está por salir lista de la editorial la tercera edición, e incluso se tiene previsto lanzar una edición en inglés.