´No tengo preferidos´; gobernador de cara a encuesta de Morena

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que vaya a meter las manos en el proceso interno de Morena para definir candidato a la presidencia de la República, asegurando que, aunque "tiene su corazoncito", no apoyará a "ninguna de las corcholatas"

En su conferencia de prensa de este lunes, aseveró que en ningún momento ha respaldado públicamente a alguna de las llamadas "corcholatas", de ahí que tampoco incidirá en la selección que fue acordada por el partido.

García Jiménez fue cuestionado sobre la petición de Marcelo Ebrard para que ningún mandatario mueva a la militancia en favor de algún aspirante, a lo que respondió que nunca lo ha hecho "aunque sí tiene su corazoncito".

"Yo he cuidado mucho y no obstante que me lo han insistido los medios, en su legítimo derecho, que con quién estoy. Y yo he cuidado mucho manifestarlo públicamente, no hay ninguna declaración mía, mía pública en la que esté grabada mi adhesión o apoyo a algunos de ellos o alguna de las aspirantes.

"Lo dije aquí de una manera cuidada, tengo mi corazoncito, pero no he hecho esa manifestación pública".

GABINETE DEBE RESPETAR

Añadió que ni secretarios ni subsecretarios de despacho en Veracruz podrán hacer público su apoyo a alguno de los aspirantes, pues ordenó a sus colaboradores a que cumplan con el acuerdo que a nivel nacional firmaron para elegir al candidato presidencial del partido guinda.

"Que se abstengan de aparecer públicamente con uno de los seis participantes, porque el Consejo de Morena podría tomar acción contra ellos y yo les voy a llamar la atención y va para secretarios y subsecretarios", subrayó.

Mencionó que lo mismo aplicará durante los fines de semana, por lo que les pedirá que no hagan apariciones públicas con los aspirantes de Morena a la presidencia de la República.

"Los fines de semana en los que podrían estar libres decirles que no, que nos autorregulamos. Públicamente no pueden manifestar ni en sábado ni domingo, ni en la medianoche su apoyo a algún aspirante", reiteró.