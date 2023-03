Desde el Senado, protección a gobernador y fiscal de Veracruz: Indira Rosales

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Veracruz, Indira Rosales San Román, afirmó que la bancada de Morena en el Senado está protegiendo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, después de que rechazaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Este jueves, la Comisión de Derechos Humanos del Senado tenía programada una sesión para aprobar un acuerdo que citaba a ambos funcionarios, pero la ausencia de los legisladores impidió que se lograra el quórum necesario para la votación.

Rosales lamentó la decisión de los legisladores morenistas, a quienes acusó de ser cómplices y de intentar cubrirse las espaldas entre ellos.

"Desafortunadamente Morena una vez más, siendo cómplices y tratar de cubrirse las espaldas entre ellos decidieron no asistir a la sesión de la Comisión del Senado y con ello, al no haber quórum, no se pudo sesionar para aprobar el acuerdo y que ambas autoridades fueran lo antes posible a comparecer", refirió la fiscal.

ESPERAN NUEVA CONVOCATORIA

Agregó que espera que la Comisión vuelva a convocar a sus miembros en el Senado y vote el acuerdo para citar a unos 30 funcionarios que rechazaron las recomendaciones.

Cabe señalar que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, había solicitado al Senado llamar a comparecer a los titulares del gobierno de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para explicar su negativa de aceptar las recomendaciones 51VG/2022 y 59/2022.

La primera recomendación se refiere a la violación y tortura de July Raquel "N", acusada de matar a la exrectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe "N". La segunda se refiere a una detención arbitraria cometida contra José Manuel del Río Virgen, colaborador del senador de Morena, Ricardo Monreal.

La semana pasada, Monreal aseguró que su bancada no protegería al gobernador si se requería su comparecencia.