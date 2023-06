¡Está desesperado! Se tira frente a palacio de gobierno en Xalapa; denuncia acoso policial

El ciudadano Óscar Mujica se tendió sobre la calle de Enríquez junto con su hija para solicitar el apoyo del gobernador, pues dijo que ayer volvió a ser víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

El hombre, quien en días pasados señaló a trabajadores de la dependencia por inculparlo, agredir su vivienda y amenazarlo en diferentes ocasiones, se acostó sobre el arroyo vial y aseguró que los presuntos involucrados intentaron matarlo.

Fotos: Carol Suárez // Imagen del Golfo

Acoso policial

Explicó que fue perseguido desde la escuela de su hija hasta su domicilio, sitio del que le enviaron fotografías y le advirtieron que atentarían contra su vida, situación que de acuerdo al taxista volvió a ser ignorada por las autoridades de seguridad.

"Ayer intentaron matarme otra vez, me siguieron desde la escuela de mi hija hasta mi casa, de aquí de la Díaz Mirón. Me mandaron hasta fotos de que me estaban esperando afuera de mi casa y las autoridades no hacen nada.

"Yo no me muevo de aquí hasta que me reciba el gobernador".

Óscar reconoció temer por su vida y la de su hija de 10 años, quien también se acostó sobre el pavimento para impedir el paso de varios automovilistas que en ese momento transitaban en el centro de la ciudad.

Fotos: Carol Suárez // Imagen del Golfo

Y afirmó que no se le han proporcionado suficientes medidas de protección, a pesar de que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con denuncias en las que ha evidenciado el acoso por parte de elementos operativos y personal administrativo de la SSP.

La protesta paralizó por unos instantes la circulación vial; sin embargo, Óscar y su hija se levantaron y fueron ingresados a Palacio de Gobierno.