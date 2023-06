Xalapeño enfrenta acoso y amenazas de ser desaparecido por SSP-Veracruz

El ciudadano Óscar Mujica Monfil denunció ser víctima de intimidaciones, acoso y amenazas de muerte por parte de policías y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Específicamente señaló a un elemento identificado como Abel, alias ´Quicha´ o ´Max Steel´, quien el pasado sábado 24 de junio acudió a su domicilio con un machete en la mano y realizó actos vandálicos para intimidarlo.

Sin embargo también denunció a Miriam Contreras Flores, Marielena Contreras Flores, Jorge Gabriel Mujica Contreras y Roberto, trabajadores de la dependencia estatal que aseguró, lo están acusando de ser ´Z´.

Óscar explicó que Miriam es pareja de su padre y que todo el odio en su contra data desde que él tenía cinco años, cuando aseguró que la mujer intentó asesinarlo.

Aunque detalló que la primera ocasión que tuvo conflictos con los señalados fue en enero de 2020, cuando fue sustraído del negocio en el que trabajaba y terminó detenido tras forcejear con un policía que lesionó a otro elemento con el arma que portaba.

El hombre de 43 años fue inculpado y trasladado al Cuartel Heriberto Jara Corona, donde aseguró que fue torturado y amenazado si contaba lo ocurrido.

"Me ingresaron a un cuarto de archivo donde fui golpeado y agredido, e intentaron que yo firmara un documento donde decía que yo era un ´Z´ y que secuestraba niños que violaba y mataba para vender sus órganos".

Óscar libró dicha acusación infundada, aunque reiteró que a la fecha sigue siendo objeto de intimidaciones como la que sufrió el pasado sábado, cuando el ´Quicha´ agredió su domicilio ubicado en Emiliano Xapata, así como un taxi en el que trabaja como chofer.

"Rompiendo el medallón, dañando el parabrisas, el espejo lateral, y amenazándome que me va a matar, que me va a hacer cachitos, que me va a desaparecer. Los primos de esta persona también han dicho que me van a echar a un tanque con ácido, que me van a desaparecer".

Ante esta situación, Óscar Mujica responsabilizó a los presuntos agresores por cualquier cosa que pudiera ocurrirle a él, a su menor hija y a su padre. Además solicitó el apoyo del gobierno estatal y de la Fiscalía, instancia ante la cual ha interpuesto cinco denuncias.