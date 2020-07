Roban material genético de etnias de Veracruz, alerta diputado

En la tribuna del Congreso del Estado el diputado local de Morena, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, alertó que hay casos de robo material genético de personas indígenas en la entidad.

Al respecto dijo que hay "evidencia" de que ya ha existido robo del genoma de los pueblos originarios, ya que científicos de todo el mundo "tienen curiosidad" de poblaciones que decidieron aislarse y son inmunes a muchas enfermedades comunes entre los pueblos "civilizados".

El legislador expuso que se han realizado investigaciones hacía la diversidad biológica y cultural de las poblaciones indígenas en Veracruz, como las realizadas por Joahana Faulhaber, Gonzalo Aguirre Beltrán, Carlos Serrano Sánchez y Leonor Buentello.

Se trata, dijo, de investigadores provenientes de la Universidad Veracruzana, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS), del Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana, entre otras instituciones.

En cuanto al robo de material genético dijo que ocurrió en el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Hospital Regional de Río Blanco, por lo que enfatizó su propuesta de "integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de la población indígena".

Añadió que el médico Ramón Carlos Rocha Manilla, su suplente, ha sido testigo de que se tienen documentados casos de robo dentro del Centro Médico Siglo XXI a la doctora Rosenda Peñaloza, a quien también se le ha extraído el material genético de los indígenas que han estudiado, examinado y almacenado, "y lo han otorgado a otras instituciones sin autorización".

"Lo deleznable de este hecho es pensar que las comunidades indígenas aún no tengan noción de tal acto, sin duda, también este tipo de situaciones violentan sus derechos, por lo cual creemos que debe ser estrictamente sancionado, porque nadie debe ser sometido a pruebas o investigaciones que no tengan el previo consentimiento y menos a quienes no tienen la posibilidad o los medios para informarse adecuadamente", señaló el diputado local.

Por esta razón propuso reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas, reformando y adicionando diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado.

Añadió que en Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, siendo primordial proteger sus derechos bioculturales.

La propuesta fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia, la cual plantea que, ante el robo de identidad o interacciones de genoma, se castigará con prisión de uno a cinco años y multa de hasta dos mil UMAS al responsable.