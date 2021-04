Rezagos en identificación de restos hallados en fosas de Ixtac

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, dio a conocer que desde la semana pasada se reiniciaron los trabajos de la segunda etapa de búsqueda en Campo Grande, Ixtaczoquitlán donde encontraron cinco nuevas fosas.

"Hasta el día de ayer tenemos cinco nuevas fosas positivas, nuevamente hacemos un llamado a las autoridades de que realmente se hagan bien las cosas, no puede ser posible que ya nos querían cerrar Campo Grande cuando nuevamente tenemos cinco fosas más. Hoy seguimos en prospección, en varilleo por los compañeros, posteriormente con los agentes caninos", dijo.

Lo anterior para verificar que ya no haya más fosas en esa zona; "la condición es terrible, nosotros queremos saber que se hagan los estudios correspondientes a los cuerpos ya que ya le hemos dado tiempo al equipo multidisciplinario".

Expuso que los cuerpos están completos, con tatuajes visibles y señas particulares rescatables para que se pueda hacer una identificación pronta y una entrega digna.

"Estas nuevas fosas estamos en espera de que el equipo multidisciplinario tenga tiempo para venir a procesarlas; es algo terrible, no puede ser posible que solamente tengan una célula o dos y estén desgastados por todo el estado el estado de Veracruz; no hay continuidad, no hay seguimiento, no hay compromiso y se van quedando en rezago", dijo.

Precisó que en la primera etapa de búsqueda en Campo Grande encontraron 10 cuerpos y hasta ahora se desconoce cuántos pudieran encontrar en las nuevas fosas.

"Seguimos batallando con el dictamen pericial de Los Arenales, ahorita con lo nuevo porque el equipo multidisciplinario o procesa o hacen los estudios correspondientes, es rezago, tras rezago, tras rezago y las autoridades con su simulación y diciendo que sí están cooperando y apoyando pero la verdad es otra".