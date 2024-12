Reportan baja producción de caña en Coatepec durante el 2024; ¿por sequía?

En la localidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, Veracruz, los productores de caña reportan que la cosecha durante este 2024 disminuyó de manera considerable.

Pues las pérdidas son de casi el 30 por ciento, explicó el señor Francisco Javier López Zapata, quien detalló que esto fue a causa de la sequía, ya que la caña de azúcar requiere de lluvias para su mejor desarrollo.

"Baja de rendimiento la caña, pero estamos en plena temporada de corte de caña. En volumen, ya no pesa tanto la caña, se hace más delgada y por lo tanto ya no pesa, ya no se desarrolla", dijo durante la entrevista.

El cañero explicó acerca de las variedades como ITV, siendo esta la principal que se cosecha en el territorio mexicano para el azúcar, la otra es RD y a esta le caracteriza su alto rendimiento para panela y la que siembran en Tuzamapan, es 290 mejorada porque resiste a las plagas.

"Dependiendo, si es de riego, se desarrolla más, pero aquí es mucha caña de temporal, que es sólo cuando hay lluvias, no tienen riego", comentó durante la entrevista en esta comunidad ubicada a 40 minutos de la capital veracruzana.

Tuzamapan es la localidad más grande del municipio de Coatepec y entre sus principales actividades económicas es la siembra de la caña, pero también café y ahora limón.

Esta comunidad se ubica a unos 40 minutos en transporte público desde la ciudad de Xalapa, avanzando por la carretera Las Trancas – Coatepec.