Ante juicio a García Luna, recuerda JDO ayuda de yunistas al Chapo Guzmán para fuga

El juicio al súper policía de Felipe Calderón, Genaro García Luna, desenterró un episodio negro que exhibió la corrupción en el sistema penitenciario mexicano: la fuga del capo Joaquín El Chapo Guzmán del Penal de Puente Grande con ayuda de yunistas.

A propósito de ello, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, recordó este lunes los vínculos del amigo del panista Miguel Ángel Yunes Linares en los hechos.

“La autoridad responsable en el tiempo que El Chapo se fugó de la manera más sencilla del penal federal de Puente Grande fue Enrique Pérez. A propósito del inicio del juicio de GenaroGarciaL. Es importante saber quién es Enrique Pérez y su relación con este último”, posteó en twitter, repecto al ex secretario de Educación en Veracruz con Yunes Linares.

Enrique Pérez Rodríguez estaba a cargo de la dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

En este puesto lo puso su jefe político, el ahora panista Miguel Ángel Yunes Linares cuando trabajaba con Ernesto Zedillo.

La autoridad responsable en el tiempo que #ElChapo se fugó de la manera más sencilla del penal federal de #PuenteGrande fue #EnriquePérez . A propósito del inicio del juicio de @GenaroGarciaL es importante saber quién es #EnriquePérez y su relación con este último. — Javier Duarte (@Javier_Duarte) January 23, 2023

El yunista jugó un papel protagónico en la fuga del narcotraficante mexicano.

Según testimonios de custodios del Penal de Puente Grande, rendidos ante las autoridades ministeriales que investigaron la huída, Pérez Rodríguez fue el responsable de remover a Antonio Aguilar Garzón, exdirector de este centro penitenciario.

También fue quien nombró como director de Puente Grande a Leonardo Beltrán Santana, quien fue sentenciado por el delito de evasión de reos y condenado a 18 años de prisión.

AMANTE DE EL CHAPO LO EVIDENCIÓ

En su libro “Máxima Seguridad: Almoloya y Puente Grande”, el periodista Julio Scherer le pregunta a Zulema Hernández, amante de “El Chapo”, recluida también en este penal, sobre la fuga del 19 de enero de 2001.

-¿Salió El Chapo por la complicidad de muchos o porque algún grande lo dejó salir?, le pregunta Scherer a la mujer.

“Me parece obvio que la gente grande no iría directamente al penal. Pero yo estaba con él cuando le avisaron que habían llegado a verlo. Yo me salí del cuarto para que pudieran hablar. Platiqué después con Joaquín. Me habló de la extradición. Me dijo que no quería que lo extraditaran. Pienso que para entonces ya había algún consentimiento.

-No te entiendo.

-El consentimiento viene desde que cambiaron a un subdirector de Seguridad a favor de ellos.

En el mismo libro, un reo llamado Evaristo Nucamendi entrevistado por el fundador de la revista Proceso, relaciona al colaborador de Yunes con la fuga de “El Chapo”.

“Un día vino Enrique Pérez Rodríguez y la fuga fue al día siguiente. Yo no estuve presente, pero dicen que llegó Pérez Rodríguez y que le dijo: ‘Prepara a dos de tus gentes porque te voy a mandar al COC (conductas especiales). Hay demasiada presión y ya no te puedo tener aquí. Agarra a dos gentes para que te acompañen’ ”.

Pérez Rodríguez fue cesado del cargo e investigado por la fuga del capo, sin embargo las autoridades no presentaron cargos en contra suya.