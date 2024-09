Recorrido nocturno, ideal para apreciar exposición del Museo del Prado en Xalapa

La noche es el marco perfecto para el escenario del Parque Juárez de Xalapa, sitio emblemático de la capital veracruzana, donde se alberga la exposición del Museo del Prado.

Decenas de personas, en solitario, en parejas o en grupos, se dan cita durante las tardes-noches para apreciar la majestuosa exhibición de reproducciones de las obras más reconocidas del Museo Nacional del Prado, uno de los espacios culturales más reconocidos en el mundo.

Ahí, bajo la luz de la luna, sin tanto bullicio de la ciudad, luego de que las actividades casi han finalizado en "La Atenas Veracruzana", los amantes del arte buscan ese lapso de tranquilidad para poder apreciar con toda calma cada una de las impresiones de las obras, desde sus trazos, los colores, sentimientos, emociones y algo más allá, para reflexionar sobre cada una pieza de los autores, como: Francisco de Goya, Rembrandt, Botticelli, Rubens, El Greco, El Bosco y Diego Velázquez, con su magistral obra "Las Meninas", encargada de abrir la muestra.

Oportunidad única en Xalapa

La impresionante colección está conformada por más de 50 reproducciones fotográficas de las principales obras que integran el emblemático museo español, con grandes obras del arte universal, desde el siglo XII hasta los primeros años del XX.

La selección forma parte de un proyecto que inició en 2011 a iniciativa del Museo Nacional del Prado y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, llamado "El Prado en las calles", con el fin de llevar al espacio público la riqueza del Museo del Prado para ponerlo a la vista de todos, y Xalapa no es la excepción con esta exposición que estará al aire libre hasta el 27 de octubre en el parque Benito Juárez.

Si no te has dado la oportunidad de recorrer esta muestra, quizá por falta de tiempo o exceso de visitantes, ya no tienes pretexto, las noches son el mejor momento para hacerlo y conocer esta exposición que además de España, ha recorrido más de 20 países de Latinoamérica, 13 ciudades del país y que cierra su gira en la capital veracruzana.