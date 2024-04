Reaparece Eric Cisneros y ofrece apoyo a Rocío Nahle

El ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos pidió unidad dentro de Morena, en torno a las candidatas a la Presidencia, Claudia Sheinbaum y a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle, y ofreció su "mano solidaria" para que el moviendo siga consolidándose con fuerza.

A través de sus redes sociales, el ex funcionario estatal y ex aspirante a la gubernatura, publicó un mensaje de apoyo hacia Rocío Nahle, hecho que no había manifestado en los últimos meses.

En su texto señaló "la contienda democrática interna concluyó en noviembre de 2023. MORENA hizo valer la diversidad de representaciones y liderazgos que conforman a nuestro partido-movimiento en Veracruz".

Dijo que ahora, se suman a la decisión mayoritaria que elige a la ingeniera Rocío Nahle García abanderada del movimiento para conducir los destinos del segundo piso de la Cuarta Transformación en Veracruz.

"Es tiempo de elevar miras, enfocarnos en desmentir a la oposición, cerrar el paso a la derecha simuladora y garantizar una contundente victoria para MORENA y la Cuarta Transformación en las urnas", expresó.

Por ello reiteró que ahora toca trabajar en unidad y fortalecer el avance del movimiento para mantener la grandeza de Veracruz, sumar en sus páginas nuevos momentos gloriosos y abonar a su cultura y a la inclusión que siempre nos ha distinguido.

"Como siempre lo he hecho, hoy extiendo mi mano solidaria para que el movimiento siga consolidándose con fuerza, a pesar de las voces desesperadas de la oposición que enfila baterías contra la esencia de nuestro estado de recibir a todos sin distingo", agregó.

Este mensaje lo dio, en medio de rumores de su supuesto apoyo al candidato opositor, José Yunes Zorrilla, así como a la versión de que se fue a Yucatán a apoyar al candidato de Morena a la gubernatura Joaquín Díaz.

Resaltó que Veracruz es cuna de acuerdos históricos, sitio de grandes coincidencias políticas construidas por mujeres y hombres con principios e ideología, congruencia y vocación humana.

"La combinación de momentos y personajes distintos, sucesos y causas diferentes, nos recuerdan que somos un estado protagonista en la conformación de esta gran nación", añadió.