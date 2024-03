Realizarán carrera con causa para niños con síndrome de Down en Xalapa

El Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 68, en coordinación con la Asociación de Padres de Familia del mismo instituto, invitaron esta mañana a la sociedad para que sean partícipes de la Carrera Down, cuyo objetivo es sensibilizar y resignificar el papel de las personas con síndrome de Down.

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, y es por esto que la institución educativa lleva a cabo este evento con causa. Víctor Cadena, docente del CAM 68, afirma que la población estudiantil del instituto padecen de discapacidad severa o múltiple, y la gran mayoría cuenta con SD.

El SD consiste en una alteración genética en el cual la persona afectada nace con un cromosoma extra. Se estima que 1 de cada 650 bebés nacen con síndrome de Down, lo que le convierte en la alteración genética más común y la principal causa de discapacidad intelectual.

El CAM 68 admite alumnos desde 45 días de nacidos hasta edad adulta y cubren los niveles desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y laboral. Afirman que las personas con SD pueden participar en actividades escolares, recreativas y deportivas sin problemas, y por eso aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia sobre eso.

El docente reiteró que el evento admitirá a público de todas las edades para que sean partícipes, principalmente a los niños del instituto. Expresaron como lema: "Carrera Down... camina, trota o corre". Añadió que quienes deseen inscribirse deberán realizar un donativo de $100; los fondos recaudados serán a beneficio de los alumnos y mantenimiento de la escuela.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 24 de marzo a las 7:00 horas en el Parque Natura.