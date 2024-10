Realizan plantón en la SEV; profesores rechazan nombramientos directivos

"Que no haya imposición en cargos de dirección de escuelas normales", exigen profesores





Un grupo de profesores, procedentes de Tantoyuca, del norte veracruzano, se manifestó en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para exigir que no haya imposición en cargos de dirección de escuelas normales.

Por ello, los profesores adheridos al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), se plantaron en las oficinas centrales y pedir que haya una segunda convocatoria a ocupar cargos de dirección.

La secretaria general, Celeste Angélica Villegas Sánchez dio a conocer que en septiembre se llevó a cabo un proceso para cambios.

"Fue lanzada una convocatoria por parte de la Dirección Estatal de Normales y no hay alguien que cumpla con ese requisito, y tendría que haber existido una segunda convocatoria para invitar a las demás normales, al personal que labora a participar para ocupar los cargos de dirección".

La mañana de este lunes 21 de octubre, dijo que esta segunda convocatoria no es respetada y se da la atribución al titular de la SEV poder nombrar cuando no haya quién pueda ocupar el cargo "y hay que aclarar que no hubo una segunda convocatoria y se fueron directo a la asignación y nombran como directora a Karina Rivera Azuara".

El conflicto surgió porque asegura que hubo imposición de profesores de Educación Primaria, como subdirectores, por ello desde el viernes 27 de septiembre iniciaron un paro de labores en la Delegación 43.

"Buscando que los nombramientos de subdirección sean para los compañeros que laboran en la plantilla" y están en desacuerdo con el nombramiento de Karina Rivera, al señalar que no respeta los derechos laborales de los profesores y provocar divisionismo.