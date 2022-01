Que denuncien; CGJ sobre procesos de José Manuel 'N' y Yolli 'N' en Pacho

Lo anterior luego de que en la reunión de la comisión especial en el Senado se informó que José Manuel "N" está hacinado con 27 internos más en el reclusorio.

"Me tengo que abstener a dar opinión porque está en un proceso judicial y para eso existen las instancias judiciales, para que se atiendan ( ...); que se denuncie y se proceda para que se aclare, no tengo problema. La verdad es que yo no he estado en Pacho para saber si en una celda caben 27 personas o no y espero nunca estar", dijo.

García Jiménez expuso que si alguien considera que tiene una situación y tiene los recursos, "y más él que llegó con ocho abogados", se debe proceder.

Agregó que no se tiene por qué violar los derechos al interior de los penales, en lo que han sido cuidadosos, y afirmó que si algo faltara se corrige "de inmediato".

García Jiménez también fue cuestionado sobre la carta de familiares de la ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli "N", interna en el mismo penal, en el sentido de que su detención y proceso se debe a que es una presa política, por lo que señaló que ese tema tiene que dirimirse en el proceso judicial.

"El asunto no lo conozco, no tengo detalles, se tendrá dirimir en la instancia judicial, tenemos que apostarle a que en la instancia judicial funcione, no tenemos por qué tomar una actitud de que la ley punitiva para unos se trata de manera inmediata solo porque son de cuello; es pareja, apegada a derecho para todos, sin excepción".