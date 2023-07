Promoción en espectaculares en Veracruz, entre lo ilegal y lo ilegítimo: Huerta

Funcionario federal recomendó a los aspirantes tener más contacto con la gente



El delegado de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara volvió a señalar la promoción de políticos en espectaculares y aseguró que hay cosas que no son legales ni legítimas.

"Hay cosas que no tienen nombre, es lamentable que los pueblos estén reclamando obras, que estén reclamando atención y nadie les hace caso, más que los programas federales. Vale decirlo, están muy ausentes las autoridades, a veces", mencionó.

Afirmó que la promoción del secretario de gobierno y otros funcionarios públicos contrasta con el resto de los espectaculares que hay en el territorio veracruzano, por lo que reiteró que "es de entendimiento que no puede haber eso, que no es legal, no es legítimo".

Además, consideró que la promoción en los espectaculares no les va a dar un resultado positivo.

RUTA DE OPOSICIÓN, UN RETROCESO A DERECHOS DE MEXICANOS, ASEGURA

"Están queriendo también vender la idea de que hay un movimiento, con una persona que vino el fin de semana y que causó revuelo. No es cierto, no es real, la gente está clara que los derechos que se han conquistado, hay que continuarlos y saben que la ruta que propone la oposición sería un retroceso".

Al respecto, el funcionario federal recomendó a los aspirantes tener más contacto con la gente, sin encerrarse en salones con clima, hacer bulla ni ruido mediático, "porque eso de nada sirve, ni espectaculares".

Por otra parte, Manuel Huerta se pronunció en contra de que se le prohíba al presidente López Obrador ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluido el caso de la sucesión presidencial.

Señaló que como fiel reflejó de un régimen caducó, el Instituto Nacional Electoral (INE) está repitiendo formas antidemocráticas.

"En una sociedad democrática donde todos tienen derecho a la libertad de expresión y donde, como él decía, todavía hay un control de los medios que pretenden tener una campaña en contra de la democracia".