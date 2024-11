Profesores cierran el centro de Xalapa; acusan que SEV "robó" plaza a compañero

Profesores del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV) bloquearon la calle Enríquez en Xalapa para exigir la restitución de la plaza laboral del docente Octavio Pérez Borbolla, quien asegura haber sido dado de baja de manera injustificada tras 24 años de servicio.

Pérez Borbolla explicó que trabajaba en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) número 66, donde desempeñaba labores como maestro de educación especial.

Señaló que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) lo dio de baja bajo el argumento de una renuncia que él afirma nunca haber presentado.

"No me regalaron mi plaza; la obtuve mediante un examen", expresó el docente, quien consideró la medida un error administrativo y una violación a sus derechos laborales.

El conflicto, según relató Pérez Borbolla, surgió ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, situación que lo llevó a movilizarse junto con otros docentes del SMV.

"La Secretaría de Educación de Veracruz no quiere aceptar su error porque si nos vamos a los acuerdos ahí decía perfectamente que la Secretaría tenía que prever qué se va a hacer", comentó, haciendo referencia a las obligaciones establecidas en los lineamientos del servicio educativo.

Jorge García, secretario de Trabajos y Conflictos del SMV, respaldó la denuncia de Pérez Borbolla y explicó que el artículo 36 del acuerdo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros establece que las entidades federativas deben prever la asignación de plazas, especialmente cuando un profesor ya cuenta con una base laboral.

Según García, la omisión de este mandato es un incumplimiento por parte de la SEV, al que calificó como una falta grave.

El SMV no limitó su reclamo a las instancias locales; representantes del sindicato viajaron a la Ciudad de México para presentar el caso en la Oficina de Atención Ciudadana, donde solicitaron que se revisara la situación laboral de Pérez Borbolla.

"Nosotros nos entrevistamos en la Oficina de Atención Ciudadana en México, tenemos el documento con el escudo nacional y no han hecho nada hasta el momento, por eso no nos dejan otra alternativa"

Declaró García, subrayando la inacción de las autoridades federales y estatales.

Silvia Elena Salmerón Landa, secretaria general del Sindicato Renovador Magisterial Veracruzano (SIRMAV), también manifestó su apoyo al docente afectado. Afirmó que el despido de Pérez Borbolla no fue notificado debidamente y que no hubo un procedimiento formal de renuncia.

"No hubo ninguna (notificación), no me llamaron, ni nada. Hubo una inconformidad y cuál fue la respuesta, ninguna"