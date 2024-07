Primero fue ´Grace´; ahora, ´Chris´ casi vuelve a enlutar a la familia Moreno en Xalapa

La familia Moreno Ortiz, que viven en la colonia Rafael Hernández Villalpando en la ciudad de Xalapa, tuvo afectaciones severas en sus viviendas, ubicadas en la calle Camino Antiguo al Tronconal.

Fue a las cuatro de la mañana cuando un alud de tierra cayó sobre las casas, dejando atrapados entre el lodo a una pareja de abuelitos.

Cuando los vecinos notaron esta situación, de inmediato se movilizaron para poder rescatar a los señores Magdaleno Moreno García de 66 años y Julia Ortiz González de 64 años.

Adán Moreno, hijo de los afectados, explicó que sólo escucharon cómo rodaban las piedras y los troncos; la avalancha de lodo llegó en cuestión de segundos.

El señor Magdaleno quedó atorado en el baño y pasaron casi tres horas para su rescate, mientras que la señora Julia estaba en el cuarto y en 30 minutos fue sacada de entre los escombros.

Adán Moreno también recuerda que es la segunda ocasión que viven una desgracia. En agosto de 2021 las lluvias del huracán Grace reblandecieron la tierra y el cerro se desgajó.

Esto ocurrió en la colonia 21 de Marzo, en las inmediaciones del municipio de Banderilla con Xalapa, cuando el saldo fue de cinco personas fallecidas: la esposa y cuatro menores de edad.

Huracán Grace

Eran casi las 07:00 de la mañana del día sábado 21 de agosto cuando un cerro se deslavó en la calle "Brisas del Sedeño" de la colonia 21 de marzo, en las inmediaciones del municipio de Xalapa con Banderilla.

Ese día "grité para que me ayudaran; mi familia que quedó sepultada", eran seis integrantes de su familia, cuando él en ese entonces tenía 29 años de edad y llevaba un año de haber llegado y construido una pequeña vivienda de block y techo de lámina en la zona Oeste de la ciudad.

Recordó que en aquella fecha trágica se preparaba para ir a trabajar a las siete de la mañana. Toda su familia se había levantado, "escuché el ruido de una lámina, me asomé y vi que empezó a caer tierra, me di la vuelta para entrar al cuarto. Se vino todo el cerro. Se cayó y tapó. Lo que hice, empecé a gritar para que me ayudaran".

Pero por las condiciones climatológicas, había pocos vecinos afuera, pues se resguardaban de la tormenta. Avisó a sus primos y sobrinos para que le ayudaran a rescatar a su esposa e hijos, pero ya nada pudieron hacer.

Entonces, este lunes 01 de julio, tres años después la tragedia vuelve a repetirse y casi vuelve a enlutar a la familia Moreno Ortiz.