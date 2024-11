Presunto ´porro´ agrede a reportera durante comparecencia de SSP en Congreso de Veracruz (+Video)

Un sujeto, señalado como porro, resultó detenido en el Congreso del Estado luego de agredir a una reportera durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

Dicho individuo había ingresado previamente, junto con otras personas, al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada e interrumpió los cuestionamientos del diputado del PRI, Héctor Yunes Landa, gritándole "corrupto"

Ante esta situación el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Adrián Ávila Estrada, llamó al orden y los sujetos involucrados, incluyendo a la persona detenida, trataron de salir del recinto oficial.

En el trayecto una comunicadora trató de hacer cuestionamientos a dicho individuo, quien intentó arrebatarle el celular. En ese momento la comunicadora sufrió una caída, resultando con una herida en la rodilla.

¿Qué pasó con el sujeto que agredió a una reportera?

Los elementos de seguridad del Congreso, junto con policías del IPAX, procedieron a detener al agresor de la reportera y minutos después lo pusieron a disposición de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Incluso el diputado Yunes Landa acudió al acceso del Palacio Legislativo y aseveró que los sujetos que interrumpieron su participación son "porros".

"No se vale. De la Secretaría los traen como porros. No solo nos agreden a nosotros verbalmente porque son cobardones, no se atreven a hacerlo físicamente y agreden a una mujer periodista.

"En la mañana esto estaba acordonado por policías, de verdad cuando llegué me fui a tomar un café, a esperar. Los traen para proteger al secretario y a sus porros, se enojan que les pregunten cosas que son públicas.

También te puede interesar... Cifras opacas: ni Zúñiga sabe quién aprobó pruebas en Fuerza Civil de Veracruz

"Los trajeron, ellos llegaron con el grupo. Cada secretario tare su porra, que se ha hecho siempre y en otros gobiernos".

Cabe señalar que, pese a la detención del sujeto por parte del personal del Congreso y al operativo de seguridad que había en las inmediaciones, al lugar se presentó una patrulla varios minutos después.

El sujeto incluso comenzó a "aventar besos" a los fotógrafos y camarógrafos que se encontraban en el lugar y la comunicadora afirmó que acudirá a interponer la denuncia correspondiente por la agresión que sufrió.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, rechazó conocer a la persona detenida:

"Hemos sido muy respetuosos de los protocolos que aquí se nos señalaron en el Congreso; respetamos al Congreso, desconozco quién sea la persona que agredió a la periodista.

"Sin embargo, me están informando que ya fue detenido y está puesto a disposición. No es personal de la Secretaría, quería hacer esa aclaración", aseveró el titular de la SSP.