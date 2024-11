Presentarán obra de teatro en Xalapa "Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón" checa fechas

Este jueves 28 inicia la temporada del montaje Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón, que se realizará con la participación de la Compañía teatral No Crecerán Las Lechugas en coproducción con El Colectivo Área 51 y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La obra es un estreno y estará en breve temporada con cuatro funciones, bajo la dirección y dramaturgia de Ana Lucía Ramírez.

Cabe destacar que "Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón, fue el texto galardonado con la Mención de Honor del Séptimo Premio Independiente de Joven Dramaturgia de Ediciones Teatro Sin Paredes, en 2019 y fue seleccionada en la Convocatoria de la Programación de Teatro para Personas Adultas, Niñas, Niños y Jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL en el modelo Producción-Dirección Joven.".

La actriz encargada de protagonizar esta obra es Karina Meneses quien estará acompañada por la música de Gabriela Moncayo.

Además, actuarán Mariel Triana, Nahomy Rodríguez y Leonora Juárez y la propia Ana Lucía Ramírez.

"Escribo esta obra para extirpar el tumor de mi cuerpo, escribo pensando en lo no dicho, en los silencios que hoy más que nunca son necesarios romper. Escribo pensando en mi abuela, en mis madres, en la niña que fui y en todas las mujeres que me atraviesan en pasado, presente y futuro. Escribo para no callar. Soy la loba que sobrevivió a esta historia. Soy una más.", palabras de Ana Lucía Ramírez sobre su obra.

¿De qué trata la obra?

La propia Ana Lucía es la protagonista de esta historia, una mujer que "viaja a Madrid, tratando de cambiar su suerte, y ahí, en una ciudad que no es la suya, en un país que no le pertenece, en un entorno hostil y de naturaleza salvaje; hace un recuento de su historia. Te invitamos a sumergirte en el viaje interior de esta mujer fuerte, elocuente y desvergonzada, atravesada por la pérdida, la negación de su futuro y la desesperanza ante un mundo que dejó de mirarla: "si no ERES no EXISTES"; a sus más de cuarenta años, la juventud se escurre entre sus manos y la realidad del fracaso la golpea tan duro que su vida ahora se tambalea".

Ana Lucía Ramírez: "Ella, nuestra protagonista anónima, está al borde del suicidio en mitad de la plaza pública un 24 de diciembre y cientos de personas pasan a su lado y nadie la ve. ¿Será que alguien le pregunte algo? ¿Será que muera sin que nadie le pregunte nada?

Este es nuestra denuncia a todo aquello que nos irrita del mundo y provoca nuestra rabia. Una rabia justa por toda la injusticia que nos atrapa como humanidad. A diario vemos la falta de empatía, de escucha - propia y ajena - Estamos tan inmersas en nuestro ego, en las preocupaciones del día a día, en cuántos likes tengo, en aparentar más que ser que así, dejamos de estar.

Concebimos la obra como un poema escénico, un vómito desbordado".

Funciones y horarios

Las funciones serán el jueves 28 y viernes 29 de noviembre a las 20:00 horas; sábado 30 de noviembre 19:00 horas y domingo 1 de diciembre 18:00 horas.