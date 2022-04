por_falta_de_protocolo,_ley_para_personas_con_autismo_no_se_aplica_en_veracruz

En pleno siglo XXI, persiste la discriminación, la falta de inclusión, la falta de políticas públicas y la falta de sensibilidad social, respecto a las personas con autismo.

Ante ello, los gobiernos tienen la obligación de salvaguardar los derechos y garantizar el ejercicio de éstos, de las personas de la comunidad autista, reclama la comunidad autista.

Debe garantizarse el derecho al acceso a la educación pública para las personas con autismo, ya que cuando hay dificultad para acceder a la educación privada la situación es muy complicada para la comunidad autista, refirió en entrevista Yarim Gómez, madre de un niño con esta condición.

Si bien hay maestras y maestros plenamente capacitados para atender a niñas y niños de la comunidad autista, en muchas ocasiones el papeleo y la burocracia hace difícil el proceso para que las y los niños de la comunidad autista sean atendidos adecuadamente, refirió, y acentuó que falta capacitación y sensibilización al respecto.

Pero el acceso al ejercicio de los derechos debe garantizarse no solo para la educación y en la infancia, sino en la adultez, ya que es muy difícil conseguir empleo. La inclusión y atención debe garantizarse en todos los aspectos, incluyendo el de salud y, por supuesto, la no discriminación.

El proceso de integración, de educación, de no discriminación y de inclusión de la comunidad autista tiene que darse desde la infancia, no solamente para las y los niños de la comunidad autista, sino educación para las y los niños que no tienen condición de autismo, para que desde temprana edad no discriminen, aprendan a integrarse e integrar a pesar de algunas condiciones diferentes.

"En políticas públicas necesitamos que haya una exigencia a las empresas; por ejemplo, para que puedan abrir espacios laborales a personas con espectro autista. Falta inclusión laboral, inclusión social, inclusión educativa".

EL AUTISMO

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 160 niños tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas.

"Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida (...) Las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde", detalla la OMS.

En ese sentido, el organismo internacional destaca que "la atención a las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo".

Y es que las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos.

La OMS y sus asociados reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con autismo.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL AUTISMO

En cuanto a las características de las personas con autismo, los organismos internacionales de salud refieren "algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones".

Además, detalla la OMS, "las personas con autismo presentan a menudo afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y comportamientos problemáticos como dificultad para dormir y autolesiones. El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas".

LA LEY QUE ESPERA UN PROTOCOLO EN VERACRUZ

En el estado de Veracruz hay una "Ley Para la Atención, Intervención, Protección E Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista", que espera ser aplicada para garantía de derechos de la comunidad autista, refirió Yarim Gómez.

"Pero mientras no haya el protocolo, porque el reglamento existe pero no el protocolo para poder ser aplicada". El protocolo, detalló lo tiene que hacer la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ya que una vez detallando el protocolo, todas las entidades-instituciones tienen que ponerlo en práctica.

La ley fue aprobada en julio de 2018, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en agosto de ese mismo año (LAUTISTA200818.pdf) Sin embargo, desde entonces no se ha elaborado el protocolo para su aplicación.

Ante ello, la comunidad autista de Veracruz urge a las autoridades correspondientes, para que se elabore el protocolo para que se pueda aplicar la ley.

2 DE ABRIL, CONCIENCIA SOCIAL SOBRE EL AUTISMO

El 2 de abril se conmemora el "Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo".

En ese sentido, Rosa Virginia Martínez, directora de Integra, centro de profesionales que atienden a personas con condición de autismo, destacó que no se trata de una celebración, sino de una fecha para visibilizar y tomar conciencia sobre la comunidad con condición de autismo, para ir abriendo espacios para lograr no solamente la atención adecuada, sino la inclusión.

La inclusión sigue siendo una meta no alcanzada par la comunidad autista, ya que aún falta que se le dé lugar en los espacios educativos, en los espacios públicos, en el ámbito de salud, en la vida laboral, en la sociedad. Esta falta de inclusión se debe a que no se conoce adecuadamente al autismo; por ello, es fundamental entenderlo humanamente.

Como personas, necesitamos conocer de qué se trata el autismo, entenderlo y ser empáticos, crear conciencia, es el llamado de la comunidad autista".