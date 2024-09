Por falta de profesores, toman secundaria en Villa Aldama; advierten cierre de la carretera Xalapa-Perote

Padres de familia y alumnos exigen la designación de profesores en la Secundaria Vicente Lombardo Toledano





Bajo la advertencia del cierre de la carretera Xalapa-Perote, un grupo de padres de familia exigen la designación de profesores definitivos en la escuela Secundaria General "Vicente Lombardo Toledano", ubicado en el municipio de Villa Aldama.

La mañana de este lunes 02 de septiembre, los familiares y de los estudiantes tomaron las instalaciones para pedir que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), asigne al personal.

Dieron a conocer que se trata de un problema añejo, ya que desde hace cinco años enfrentan este tipo de situaciones que atrasan las actividades escolares, en este pueblo ubicado a una hora de la capital veracruzana.

De no recibir atención cerrarán la carretera federal a la altura de Valsequillo y Cruz Blanca, hasta ser atendidos, ya que señalan que es la única manera en que pueden ser atendidos por las autoridades educativas.

"Estamos exigiendo que se cubran todas las horas que faltan en la Escuela Vicente Lombardo Toledano. Tenemos un faltante aproximado de 80 horas que no tenemos maestros para que las cubran", dijo el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Gabriel González López.

Durante la protesta en la Secundaria, también, pidieron la renuncia del docente Enrique Maruri pues indican que tenía asignadas 21 horas de Español, pero tiene una licencia y no se presenta.

"Tiene una licencia por parte de la SEV desde hace tres años y no se presenta pero también no renuncia. Entonces lo que ahorita se está exigiendo es la renuncia inmediata para el maestro Maruri, que renuncie al maestro Maruri y si no renuncia pues no nos vamos a mover".

Dijeron que la petición es que les designen maestros de manera permanente porque la SEV solo resuelve con maestros temporales de dos o tres meses.