Pónganse a trabajar; no hagan señalamientos sin pruebas: Manuel Huerta (+Video)

El senador de Veracruz, Manuel Huerta, expresó que no entrará en "cajas chinas", en torno a declaraciones sobre su gestión en Bienestar. En cambio, dijo, cuídense de no cometer delitos.

El legislador federal se refirió, ante pregunta de la prensa, a un comunicado emitido por el titular de Bienestar en el estado de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, en torno a supuestos aviadores en dicha dependencia.

En ese sentido, Manuel Huerta llamó a que mejor "se pongan a trabajar", además de que en todo caso si hay pruebas de acusaciones, las presenten.

Manuel Huerta dijo que, en su caso, cuando hace señalamientos los hace con pruebas y llega a las instancias legales correspondientes; "que se pongan a trabajar y cuídense de no cometer delitos electorales porque no van a alcanzar fianza", manifestó.

Juan Javier Gómez Cazarín, actual delegado de Bienestar en el estado, indicó que "La depuración de personal en la delegación estatal de Bienestar se encuentra en un 80 por ciento (...)".

Informó que todos los directores de todas las regiones del estado ya presentaron los nombres de quienes "nunca se presentaron a trabajar" y se les dio de baja. Subrayó que había "un número considerable de aviadores" en la Delegación pero "todo se está regularizando".

De ahí que Manuel Huerta expuso: "si tienen pruebas pues que lo hagan. Yo no voy a entrar en cajas chinas ni demás, que se cuiden realmente de no cometer delitos electorales porque no van a alcanzar fianza y a esos yo voy a estar metido de lleno, porque hay mucho gatopardismo".

El senador recordó que él no está al frente de Bienestar desde hace año y medio, por lo que, de haber dudas, acentuó, que le pregunten a la secretaria -Ariadna Montiel -.

"Y ya ahí la dejo, porque cuando yo hablé no voy a hablar, voy a ir a la Auditoría Superior de la Federación a que entreguen cuentas ahí".