Política en materia cultural en Veracruz, con rezago de 80 años

La idea de casas de cultura surgió en los 40; no se ha avanzado desde entonces // Redes sociales IVEC

Para el director del Instituto Universitario para la Cultura y las Artes (REALIA), Alejandro Mariano Pérez, la política cultural en Veracruz tiene un rezago de más de 80 años.

Dijo que se basa en el concepto de las casas de cultura, creadas en la década de los 40 y a partir de ahí no ha habido avances significantes.

Alejandro Mariano fue director del Instituto Veracruzano de Cultura durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

"El estado de Veracruz necesita tener un museo de historia en cada municipio porque la población, en cada municipio, no sabe cómo se han enfrentado los problemas en otras épocas.

"No sabe de dónde vienen, no sabe cómo enfrentar el destino, los grandes problemas sociales, ¿quién hizo esta iglesia?, ¿quién hizo este parque?, ¿quiénes fueron los grandes hombres y mujeres de cada colonia?", cuestionó.

Refirió, con base en información del Coneval, el 58.6 por ciento de los veracruzanos viven en pobreza y el 13.9 por ciento en pobreza extrema, por lo que el 72.5 por ciento de los habitantes del estado no tienen para comer diariamente.

Y dijo que si, además, se le agrega que el 21.7 por ciento vive vulnerable por las carencias de los servicios sociales públicos mínimos, el panorama es de más del 90 por ciento de subdesarrollo.

"Es importante que tomemos por fin el estandarte de que la cultura no son eventos, de que la cultura no es el lucimiento político, no es la cereza en el pastel de un ayuntamiento o de un gobierno estatal.

"Dejemos de hacer eventos faraónicos, tenemos que invertirle a la cultura como proceso de desarrollo, no como espectáculo. Esa parte de la cultura se ha olvidado", lamentó el exdirector del Instituto Veracruzano de la Cultura.

El doctor en Historia Contemporánea refirió que, de los 212 municipios, sólo 110 cuentan con una casa de cultura, aunque están declarados 169 ante la Secretaría de Cultura, además que haría falta ver cuántas están abiertas porque no cuentan con presupuestos.

"Tenemos que luchar desde el Congreso federal, local, para que se les asignen presupuestos mensuales", consideró.